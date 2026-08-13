Будущее Брэдли Барколы: что сказал Нассер Аль-Хелайфи

·36·Спорт
Будущее Брэдли Барколы: что сказал Нассер Аль-Хелайфи

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи дал загадочный ответ на последние вопросы о будущем нападающего Брэдли Барколы. Goal.com сообщает, что 23-летний вингер вызывает серьёзный интерес со стороны грандов английской Премьер-лиги, и эта ситуация становится одной из главных тем трансферного рынка. Об этом Goal.com сообщает .

Футболист, завоевавший внимание яркой игрой в составе парижской команды, находится под пристальным наблюдением «Ливерпуля» и «Арсенала». Ранее выступавший за «Лион» игрок заметно прибавил с момента перехода в ПСЖ в 2023 году и стал одним из самых востребованных футболистов Европы.

Трансферные слухи и позиция руководства

Президент ПСЖ решительно подчеркнул, что сообщения и шумиха в английской прессе не заставят клуб принимать поспешные решения. Нассер Аль-Хелайфи заявил, что спокойно относится к ситуации и команда продолжит выполнять свою работу без лишних разговоров.

«Мы спокойно работаем, много не говорим, а просто выполняем свою работу. Все наши футболисты важны. После подписания контракта с ПСЖ они становятся для нас ценными», — добавил глава клуба, проясняя ситуацию.

Интерес английских клубов и ситуация с контрактом

В настоящее время «Ливерпуль» и «Арсенал» предпринимают шаги для усиления своих атакующих линий. «Ливерпуль» под руководством нового главного тренера Анди Ираолы видит в Барколе подходящую замену на позиции, освободившейся после ухода Мохамеда Салаха. В то же время «Арсенал» ищет сильного вингера после неудачных попыток подписать игрока «Реала Мадрид» Винисиуса Жуниора.

Тем не менее Брэдли Барколя пока не достиг соглашения с парижским клубом о долгосрочном контракте. Хотя его действующее соглашение рассчитано до 2028 года, отказ футболиста подписывать новый договор ставит клуб в затруднительное положение. Президент не дал чёткого ответа на вопрос, останется ли игрок в команде до закрытия трансферного окна.

Достижения футболиста и международный опыт

С момента переезда в Париж Брэдли Барколя стал одним из самых эффективных и креативных игроков европейского футбола. Он провёл 152 матча за команду, забил 39 голов и отдал 37 результативных передач. Его вклад сыграл важную роль в завоевании ПСЖ 14 трофеев, включая три чемпионства в Лиге 1 и победу в Лиге чемпионов.

Растёт и его авторитет на международной арене. Выступая за сборную Франции на чемпионате мира, он забивал в ворота Сенегала, Швеции и Англии. Однако высокая нагрузка в течение сезона также сказалась на его физическом состоянии, что ещё больше усилило трансферные слухи вокруг футболиста.

Брэдли БарколяПСЖЛиверпульАрсеналТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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