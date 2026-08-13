Elon Musk представил модель искусственного интеллекта Grok 4.6

Компания SpaceX официально представила свою новейшую модель искусственного интеллекта — Grok 4.6. Основатель Elon Musk подчеркнул, что новая система стала абсолютным лидером рынка по уровню интеллекта, скорости работы и цене, назвав её «объективно номером один». Ожидается, что этот релиз усилит конкуренцию на рынке искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, известный инвестор Гавин Бакер написал на своей странице в социальной сети Кс, что модель Grok 4.6 демонстрирует почти такую же производительность, как Fable 5 Max, но обходится значительно дешевле — примерно на 85%. В частности, стоимость входных токенов снизилась на 80%, а выходных — на 88%.

Ценовая политика и независимый анализ

Независимая аналитическая компания Артификиал Аналйсис также подтвердила резкий рост показателей новой модели. По словам специалистов, Grok 4.6, разработанная компанией СпакеКсАИ, набрала 61 балл в индексе искусственного интеллекта, приблизившись к уровню GPT-5.6 Sol, и продемонстрировала высокую эффективность по более доступной цене.

Стоимость новой нейросети составляет 2 и 6 долларов соответственно за 1 миллион входных и выходных токенов. Для сравнения, у модели Claude Опус 5 эти показатели равны 5 и 25 долларам, а у GPT-5.6 Sol — 5 и 30 долларам. При этом выполнение одной задачи обходится всего в 0,84 доллара.

Эволюция и планы на будущее

История первого чат-бота компании xAI началась в ноябре 2023 года: он был создан как прямой конкурент ChatGPT . В то время модель выделялась использованием данных платформы Кс в реальном времени и более открытыми ответами. За прошедший период система прошла серьёзный этап развития.

Напомним, в июле 2025 года модель Grok 4 впервые вывела компанию xAI на вершину рейтинга Артификиал Аналйсис, обойдя таких гигантов, как OpenAI, Google и Anthropic. В июле 2026 года была представлена версия Grok 4.5 на базе архитектуры Микстуре оф Экспертс, обученная широкому спектру задач — от программирования до научных публикаций.

Говоря о будущих планах, инвестор Гавин Бакер сообщил, что модель Grok 4.7 будет ещё крупнее, а в процесс её предварительного обучения включат данные Cursor и SpaceX. Ожидается, что это выведет возможности искусственного интеллекта на ещё более высокий уровень.