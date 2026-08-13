Куинтон Форчун посоветовал Челси приобрести Андре Онана

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Куинтон Форчун рекомендовал лондонскому Челси подписать вратаря Манчестер Юнайтед Андре Онана. В интервью Премиер Бет экс-футболист отметил, что голкипер сборной Камеруна может стать отличным приобретением для команды со Стэмфорд Бридж. Об этом Goal.com сообщает .

В летнее трансферное окно лондонский клуб под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо потратил более 300 миллионов фунтов стерлингов и приобрёл свыше десяти новых футболистов. Однако после ухода Филипа Йоргенсена Челси по-прежнему ищет нового вратаря, а Роберт Санчес остаётся основным голкипером команды.

В настоящее время Андре Онана выступает за турецкий Трабзонспор на правах аренды. Его действующий контракт с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2028 года, при этом соглашение с турецким клубом не предусматривает права выкупа.

Атаки начинаются с вратаря

По мнению Куинтона Форчуна, Андре Онана является одним из ведущих вратарей АПЛ по умению начинать игру из глубины. Его передачи помогают команде разрывать линии соперника и быстро начинать атаки.

&куот;Андре Онана мог бы стать отличным усилением для Челси, Ньюкасл Юнайтед или Астон Виллы&куот;, — сказал Форчун. По его словам, Онана умеет точно выполнять прямые передачи на 50–60 ярдов в направлении нападающего или полузащитника, а это очень важное качество для современных тренеров.

Приход опытных футболистов

Помимо вратарской позиции, Форчун оценил и другие трансферы, совершённые Челси летом. Он похвалил Хаби Алонсо за приглашение в команду опытных лидеров, таких как Дэнни Уэлбек и Джордан Хендерсон.

Бывший полузащитник добавил, что Алонсо нужны были футболисты с характером и лидерскими качествами, способные повести за собой раздевалку. Это особенно важно для молодой команды под руководством тренера с опытом работы в Реал Мадриде.