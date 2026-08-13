Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Квентин Фортун выразил сожаление по поводу того, что клуб в летнее трансферное окно не вернул в свои ряды Дэнни Уэлбека. Опытный нападающий неожиданно перешёл из «Брайтона» в «Челси». Как сообщает издание Метро, этот трансфер вызвал активные обсуждения в футбольном мире, а Фортун высоко оценил решение лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com .

Известно, что Дэнни Уэлбек является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». После успешных сезонов в составе «Брайтона» он решил открыть новую страницу в карьере и подписал контракт с лондонским клубом. Однако, по мнению Квентина Фортуна, его бывшая команда упустила английского нападающего и важную возможность на трансферном рынке.

Хотя руководство «Манчестер Юнайтед» летом отказалось от этого варианта, чтобы усилить линию атаки, главный тренер «Челси» Хаби Алонсо сделал решительный и продуманный шаг. Испанский специалист решил привлечь опытного нападающего в молодую команду перед новым сезоном английской Премьер-лиги. По словам Фортуна, главный тренер «Челси» очень грамотно проявил себя на трансферном рынке.

Нехватка лидерства и трансферная политика

После того как Хаби Алонсо возглавил «Челси», его главной целью стало формирование в команде победного менталитета. По мнению бывшего победителя Премьер-лиги Квентина Фортуна, испанский специалист правильно заметил нехватку лидерских качеств и опыта в раздевалке команды. Именно поэтому летом клуб подписал не только Дэнни Уэлбека, но и опытного полузащитника Джордана Хендерсона.

По словам Фортуна, такие футболисты могут быть примером для молодой команды и создавать необходимую атмосферу как на поле, так и за его пределами. Опираясь на богатый опыт, полученный в мадридском «Реале», Алонсо пытается выстроить в «Челси» похожую успешную систему. Ожидается, что приход таких игроков, как Дэнни Уэлбек и Джордан Хендерсон, поможет быстро решить эту проблему.

«Хаби Алонсо провёл очень хорошие трансферы для «Челси» летом, однако я хотел бы увидеть возвращение Дэнни Уэлбека в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фортуна издание Метро. Бывший защитник отдельно подчеркнул, что Уэлбек и Хендерсон являются не только футболистами высокого уровня, но и настоящими профессионалами, а их характер принесёт команде только пользу.