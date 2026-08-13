Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом

·35·Авто
Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небом

Легендарная модель Peugeot 205 ГТи, обладающая культовым статусом среди автолюбителей, вновь увидела свет после десятилетнего перерыва. Судьба автомобиля, десять лет простоявшего на открытом воздухе под обычным чехлом, всегда вызывала интерес и тревогу у специалистов и владельцев. Однако осмотр, проведённый в минувшие выходные, показал неожиданный положительный результат. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, редкий Peugeot 205 ГТи с 2016 года хранился под защитным чехлом на подъездной дорожке рядом с домом соседа. Обычно предполагается, что любая техника, десять лет простоявшая без ухода на открытом воздухе, превращается в металлолом: влага, перепады температуры и время неизбежно оставляют следы на металлических деталях.

Тем не менее первичный осмотр, проведённый владельцем автомобиля и его отцом, показал, что машина сохранилась целиком. Под чехлом оказался не ржавый груда металла, а классический хэтчбек, который когда-то бережно хранили. Это свидетельствует о выносливости редких коллекционных автомобилей, которые собирают немецкие и французские энтузиасты.

Каким будет будущее классического автомобиля?

Теперь главный вопрос заключается в том, что делать с автомобилем после столь длительного простоя. Обсуждаются варианты полной реставрации, возвращения к оригинальному состоянию или перепродажи. Хотя машина выдержала воздействие окружающей среды, очевидно, что двигатель, тормозная система и другие важные узлы потребуют серьёзного ремонта и профилактического обслуживания.

На современном рынке спрос на классические модели вроде этого автомобиля остаётся высоким. Хотя восстановление потребует значительных финансовых затрат, конечный результат наверняка порадует настоящих автолюбителей. После десятилетнего молчания Peugeot 205 ГТи готовится начать вторую жизнь.

PeugeotАвтомобилиКлассикаХэтчбекиРеставрация
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповXiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповСегодня, 15:29Национальный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресНациональный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресСегодня, 15:27Новый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощностьНовый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощностьСегодня, 13:27Британская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареБританская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареСегодня, 12:24Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?Сегодня, 12:22Ваймо привезла в США тысячи роботакси ZeekrВаймо привезла в США тысячи роботакси ZeekrСегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.