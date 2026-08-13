Национальный автомобильный музей, одна из самых известных автомобильных достопримечательностей Великобритании, объявил, что покинет территорию Боли (Беаулиеу), которая долгие годы была его домом. Стало известно, что за этим решением стоят серьезные разногласия, связанные с финансированием, управлением и будущим музея. Как сообщает Autocar, после безуспешного завершения переговоров между сторонами руководство музея начало искать новое место. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

На этой неделе Национальный автомобильный музейный фонд официально подтвердил, что ищет новое место в связи с истечением срока аренды территории в Боли. Представители организации подчеркнули, что переезд позволит провести масштабную модернизацию музея, расширить его образовательную деятельность и эффективнее выполнять задачи национального уровня. Также было отмечено, что в связи с оставшимися четырьмя годами действующего договора аренды посетители в ближайшее время не заметят никаких изменений.

Финансовые разногласия и средства лотереи

Компания Беаулиеу Энтерприсес Limited, владеющая территорией, в своем заявлении попыталась успокоить посетителей. Компания сообщила, что независимо от решения фонда автомобильный музей продолжит работу, а повседневные услуги и мероприятия будут проходить по плану. Также было отмечено, что значительная часть представленных в экспозиции транспортных средств принадлежит семье Монтагу или взята у нее в аренду.

Однако, по словам надежного источника, знакомого с ситуацией, за кулисами скрываются гораздо более серьезные проблемы. Фонд разработал масштабную стратегию модернизации музея и привлечения крупных инвестиций из фонда Натионал Лоттерй Херитаге Фунд. Однако это финансирование зависело от обновленного соглашения о партнерстве между фондом и Боли, которое должно было регулировать их финансовые отношения.

Продажа билетов и вопрос владения коллекцией

По словам источника, фонду доставалась лишь очень небольшая часть установленной цены в 27,56 фунта стерлингов за вход на территорию Боли. Этот билет дает право посещения не только автомобильного музея, но и дворца, садов и монастыря. Хотя музейный комплекс обеспечивает более двух третей посетителей территории, утверждается, что он не получал справедливую долю доходов от продажи билетов, а переговоры по этому вопросу прекратились в прошлом месяце.

Кроме того, существуют разногласия по поводу принадлежности экспонатов. Вопреки заявлению Беаулиеу Энтерприсес Limited, источник утверждает, что основная часть коллекции музея принадлежит фонду. По его словам, фонд владеет примерно 250 автомобилями, тогда как в распоряжении Боли находится всего 29 машин. Обострение отношений между сторонами может привести к тому, что Национальный автомобильный музей покинет территорию Боли задолго до окончания срока аренды в 2030 году, однако новое место пока не найдено.