Национальный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адрес

·15·Авто
Национальный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адрес

Национальный автомобильный музей, одна из самых известных автомобильных достопримечательностей Великобритании, объявил, что покинет территорию Боли (Беаулиеу), которая долгие годы была его домом. Стало известно, что за этим решением стоят серьезные разногласия, связанные с финансированием, управлением и будущим музея. Как сообщает Autocar, после безуспешного завершения переговоров между сторонами руководство музея начало искать новое место. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

На этой неделе Национальный автомобильный музейный фонд официально подтвердил, что ищет новое место в связи с истечением срока аренды территории в Боли. Представители организации подчеркнули, что переезд позволит провести масштабную модернизацию музея, расширить его образовательную деятельность и эффективнее выполнять задачи национального уровня. Также было отмечено, что в связи с оставшимися четырьмя годами действующего договора аренды посетители в ближайшее время не заметят никаких изменений.

Финансовые разногласия и средства лотереи

Компания Беаулиеу Энтерприсес Limited, владеющая территорией, в своем заявлении попыталась успокоить посетителей. Компания сообщила, что независимо от решения фонда автомобильный музей продолжит работу, а повседневные услуги и мероприятия будут проходить по плану. Также было отмечено, что значительная часть представленных в экспозиции транспортных средств принадлежит семье Монтагу или взята у нее в аренду.

Однако, по словам надежного источника, знакомого с ситуацией, за кулисами скрываются гораздо более серьезные проблемы. Фонд разработал масштабную стратегию модернизации музея и привлечения крупных инвестиций из фонда Натионал Лоттерй Херитаге Фунд. Однако это финансирование зависело от обновленного соглашения о партнерстве между фондом и Боли, которое должно было регулировать их финансовые отношения.

Продажа билетов и вопрос владения коллекцией

По словам источника, фонду доставалась лишь очень небольшая часть установленной цены в 27,56 фунта стерлингов за вход на территорию Боли. Этот билет дает право посещения не только автомобильного музея, но и дворца, садов и монастыря. Хотя музейный комплекс обеспечивает более двух третей посетителей территории, утверждается, что он не получал справедливую долю доходов от продажи билетов, а переговоры по этому вопросу прекратились в прошлом месяце.

Кроме того, существуют разногласия по поводу принадлежности экспонатов. Вопреки заявлению Беаулиеу Энтерприсес Limited, источник утверждает, что основная часть коллекции музея принадлежит фонду. По его словам, фонд владеет примерно 250 автомобилями, тогда как в распоряжении Боли находится всего 29 машин. Обострение отношений между сторонами может привести к тому, что Национальный автомобильный музей покинет территорию Боли задолго до окончания срока аренды в 2030 году, однако новое место пока не найдено.

Автомобильный МузейВеликобританияBeaulieuИстория АвтомобилейИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповXiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповСегодня, 15:29Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небомНайден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небомСегодня, 15:21Новый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощностьНовый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощностьСегодня, 13:27Британская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареБританская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареСегодня, 12:24Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?Сегодня, 12:22Ваймо привезла в США тысячи роботакси ZeekrВаймо привезла в США тысячи роботакси ZeekrСегодня, 11:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.