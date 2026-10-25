Гульчехра Джамилова стала первой узбекской актрисой, удостоенной премии «Золотой глобус»!
Народная артистка Узбекистана, известная актриса Гульчехра Джамилова получила признание на международном уровне. Она стала обладательницей премии «Золотой глобус» на церемонии «Golden Globes Silk Road Tribute Gala», которая впервые прошла в Ташкенте.
В социальных сетях распространились видеоролики об этом признании актрисы. Сообщается, что близкие, коллеги и поклонники направляют в комментариях искренние поздравления, отмечая многолетнюю творческую деятельность артистки.
Гульчехра Джамилова является одной из известных представительниц узбекского театра и кино, ее творческая деятельность охватывает более шести десятилетий. Актриса завоевала любовь зрителей, особенно благодаря образу Кумуш, воплощенному ею в фильме по произведению Абдуллы Кадыри «Минувшие дни». В 1992 году она была удостоена звания «Народная артистка Узбекистана».
Данное признание стало еще одним примером признания представителей узбекского искусства на международной арене.
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