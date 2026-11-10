Звезда сериала «Черная любовь» Неслихан Атагюль выпустила свою первую книгу

Турецкая актриса Неслихан Атагюль, известная по сериалу «Черная любовь», на этот раз удивила поклонников новой гранью своего таланта. Актриса выпустила свою первую детскую книгу, начав тем самым писательскую карьеру. Об этом сообщает издание Haber.

Книга под названием «В этом доме есть катастрофа» («Bu Evde Bir Afet Var») была выпущена издательством Elma 9 ноября. Иллюстрации к произведению создала художница Мерве Эргэноглу.

Сюжет книги разворачивается вокруг собаки по имени Афет. Переехав в новый дом, она пытается адаптироваться к своей новой семье и окружению. Через приключения собаки история показывает детям процесс привыкания к новому месту и вхождения в семью.

Героиня книги представляет себя так: «Привет, я Афет. Катастрофа ли я, как и мое имя, — решайте сами».

Стало известно, что Неслихан Атагюль также готовится вернуться к актерской деятельности. Ожидается, что она примет участие в новом сериальном проекте «Kaderin Cilvesi». Таким образом, актриса планирует продолжить творческую карьеру после декретного отпуска.

Пока нет информации о том, будет ли она писать другие книги.