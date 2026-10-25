В Ташкенте прошла международная церемония «Golden Globes Silk Road Tribute Gala»

23–24 октября 2026 года в Ташкенте впервые прошла международная церемония «Golden Globes Silk Road Tribute Gala». Мероприятие было посвящено признанию творческих достижений представителей кино и телевидения Центральной Азии и стран Кавказа. Об этом сообщается на официальном сайте организации Golden Globes.

На церемонии были награждены в общей сложности шесть деятелей искусства из Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Армении. Среди них — узбекская актриса Гульчехра Джамилова и режиссер Али Хамраев. Также были отмечены азербайджанский деятель искусства Тахмина Рафаэлла, грузинский режиссер Леван Когуашвили, казахстанская актриса Шугыла Ешен и армянский актер Самвел Тадевосян.

По данным организаторов, награды вручались в трех направлениях: Meridian Award, Trailblazer Award и Beacon Award. Представители Узбекистана Гульчехра Джамилова и Али Хамраев были удостоены премии Meridian.

Мероприятие призвано продемонстрировать на международной арене культурное наследие и творческий потенциал региона исторического Шелкового пути, развить связи между кинематографистами региона, а также укрепить культурное сотрудничество между Востоком и Западом. Церемония прошла в сотрудничестве организации Golden Globes и Vivid Strategies. Министерство культуры Узбекистана выступило в качестве содействующей стороны в организации мероприятия.

Проведение «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» в Ташкенте стало одной из инициатив, направленных на представление сферы кино и культуры страны международной аудитории и создание новых возможностей для сотрудничества деятелей искусств региона.