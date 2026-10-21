Звезда фильма «Пианист» Эдриан Броуди приехал в Узбекистан

Появились сообщения о том, что двукратный обладатель премии «Оскар», всемирно известный по сериалу «Острые козырьки» и фильму «Пианист» («The Pianist») Эдриан Броуди посетил Узбекистан.

Согласно информации, актер прибыл для участия во Всемирном саммите по вопросам благополучия детей, который проходит 21–22 октября в Самарканде. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 600 представителей из более чем 100 стран. В рамках саммита обсуждаются вопросы прав детей, образования, здравоохранения и социальной защиты.

Кроме того, 23–24 октября в Ташкенте впервые пройдет церемония «Golden Globes Silk Road Tribute Gala». На ней будут отмечены достижения деятелей кино и телевидения стран Центральной Азии и Кавказа. Сообщается, что Броуди также ожидается на этой церемонии.