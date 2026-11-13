Розовые часы турецкой актрисы Ханде Эрчел вызвали обсуждения в сети

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Розовые часы турецкой актрисы Ханде Эрчел вызвали обсуждения в сети

Турецкая актриса Розовые часы Ханде Эрчел, в которых она была в Дубае во время игры в падел, вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.

Актриса поделилась на своей странице несколькими фотографиями с тренировки. В подписи на английском языке она также рассказала о своих впечатлениях от приятного отдыха в Дубае.

«Немного падела, много смеха, потрясающие виды, пропущенные удары и отличный отдых под солнцем Дубая — всё было замечательно! Спасибо за прекрасное время, AP!» — написала Ханде Эрчел.

Однако внимание поклонников, просматривавших снимки, привлекли не столько спортивная одежда актрисы, сколько изящные розовые часы на её запястье. Сообщается, что стоимость этого аксессуара составляет 2 миллиона 262 тысячи 700 турецких лир.

Розовые часы турецкой актрисы Ханде Эрчел вызвали обсуждения в сети

— Уникальный дизайн и высокая стоимость часов вызвали большой интерес у подписчиков. В комментариях фанаты отмечают изысканный вид аксессуара и пишут, что он отлично сочетается со спортивным стилем одежды.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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