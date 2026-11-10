«У одинокого один помощник — Аллах...»: скончался известный асакинский хафиз Ильхом Джураев

Узбекское национальное классическое песенное искусство понесло тяжелую утрату. Сегодня, 10 ноября 2026 года, в возрасте 70 лет скончался известный асакинский хафиз, выдающийся знаток фергано-ташкентских макомов Ильхом Джураев. Сообщается, что похоронная церемония состоится сегодня в селе Кайрагач Андижанской области.

Продолжатель легендарной династии и обладатель неповторимого голоса

Ильхом Джураев был представителем великой династии, оставившей прочный след в узбекском искусстве. Он был сыном Халима Джураева — брата народного артиста Узбекистана, покойного Шерали Джураева, и приходился близким племянником великому мастеру. Выросший в атмосфере искусства и поэзии, хафиз завоевал признание не только жителей долины, но и всей республики благодаря своему бархатному голосу, искусству исполнения высоких нот и мастерству живого исполнения классических газелей.

Певец был супругом известной артистки Санобар Рахмоновой, любящим отцом и наставником хафизов Ихлозбека Джураева и Исломбека Джураева. Исполненная ими как семейным ансамблем композиция «Устозлар» («Учителя») и многие другие классические произведения покорили миллионы сердец.

Показатель / Информация Детали ФИО покойного Ильхом Халимович Джураев Дата смерти и возраст 10 ноября 2026 года, 70 лет Происхождение и династия Асакинский хафиз; близкий племянник Шерали Джураева Семейная творческая среда Супруга — Санобар Рахмонова; дети — Ихлозбек и Исломбек Джураевы Похоронная церемония (джаназа) Андижанская область, село Кайрагач (состоится сегодня) Творческое направление Фергано-ташкентский маком, классические газели, национальное пение

«Ильхом Джураев был преданным искусству человеком, создавшим свою уникальную школу передачи слушателю чистых мелодий узбекской традиционной певческой школы, культуры живого исполнения и глубокого смысла газелей».

Любимые народом шедевры и нетленное наследие

Хафиз до последних лет жизни активно выступал на сцене, представляя сольные программы в Ферганской долине и других регионах страны. Такие песни из его репертуара, как «Андижон борай дедим», «Азиз дустларим», «Санам», «Дилрабо», «Номард билан дуст булма», «Ё Расули Мустафо» и «Ёлгизнинг ёри Аллох», стали золотыми образцами нашей национальной музыкальной сокровищницы.

Светлая память о покойном хафизе Ильхоме Джураеве, его богатое творческое наследие и неоценимый вклад в узбекское искусство навсегда останутся в сердцах поклонников.

Выражаем соболезнования членам семьи и всем близким покойного артиста. Какая из его песен оставила глубокий след в вашей душе? Оставляйте свои воспоминания о хафизе в комментариях.