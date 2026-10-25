Лола Юлдашева вернулась на сцену? Выступление певицы в центре внимания (видео)

Певица Лола Юлдашева приняла участие в церемонии «Golden Globes Silk Road Tribute Gala», которая впервые прошла в Ташкенте. Артистка привлекла внимание публики не только своим выступлением, но и оригинальным сценическим образом.

На вечере Лола Юлдашева представила поклонникам свою знаменитую песню «Muhabbatim». Выступление певицы на сцене стало одним из радостных моментов для фанатов, соскучившихся по её творчеству.

Артистка опубликовала видео с этого вечера на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: «У всего есть свое «год спустя».

Появление певицы на сцене было тепло встречено её поклонниками. В комментариях многие выражают радость по поводу того, что Лола Юлдашева снова появилась на сцене, и направляют ей искренние пожелания.