Марьям Тилляева помирилась с возлюбленным: пара планирует свадьбу!

Узбекистана внучка первого президента Ислама Каримова Марьям Тилляева возобновила отношения с Арно Косяном. Об этом блогер сообщила на церемонии Golden Globes Silk Road Tribute Gala, прошедшей в Ташкенте.

Марьям Тилляева и Арно Косян планируют пожениться весной 2027 года. В настоящее время пара готовится к свадьбе и обсуждает вопрос выбора места проведения торжества.

Они намерены провести основную свадебную церемонию в Узбекистане. Также рассматривается возможность организации отдельного праздника в Москве.

Точная дата и место проведения свадьбы пока не разглашаются. Марьям Тилляева также подчеркнула, что не хочет делиться с общественностью подробностями своей личной жизни.