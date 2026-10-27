Марьям Тилляева помирилась с возлюбленным: пара планирует свадьбу!

·86·Культура
Марьям Тилляева помирилась с возлюбленным: пара планирует свадьбу!

Узбекистана внучка первого президента Ислама Каримова Марьям Тилляева возобновила отношения с Арно Косяном. Об этом блогер сообщила на церемонии Golden Globes Silk Road Tribute Gala, прошедшей в Ташкенте.

Марьям Тилляева и Арно Косян планируют пожениться весной 2027 года. В настоящее время пара готовится к свадьбе и обсуждает вопрос выбора места проведения торжества.

Они намерены провести основную свадебную церемонию в Узбекистане. Также рассматривается возможность организации отдельного праздника в Москве.

Точная дата и место проведения свадьбы пока не разглашаются. Марьям Тилляева также подчеркнула, что не хочет делиться с общественностью подробностями своей личной жизни.

Марьям ТилляеваАрно КосянИслам КаримовGolden Globes Silk Road Tribute Gala
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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