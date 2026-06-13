Илон Маск стал первым в мире триллионером

В мире глобальных финансов и высоких технологий вчера была открыта совершенно новая и невероятная историческая страница. Самый известный и революционный предприниматель планеты, находящийся в центре внимания миллиардов людей, Илон Маск официально зарегистрирован как первый в истории человечества триллионер. Основной причиной этого глобального события стало успешное завершение процесса первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже его компании «SpaceX», занимающейся покорением космоса. Об этом сообщили ведущие мировые издания — Форбес, Bloomberg и Reuters распространили сенсационные новости.

Успех Маска, основателя таких перспективных проектов, как «SpaceX», «Tesla», «xAI» и «Neuralink», уже стал главным символом современной технологической эпохи.

75 миллиардов долларов, потрясшие фондовый рынок

Компания «SpaceX» провела одно из крупнейших и грандиозных публичных размещений акций в финансовой истории. С первых же минут выхода ценных бумаг компании на биржевые торги они вызвали настоящий ажиотаж среди инвесторов:

Цена первичного размещения: 135 долларов за акцию

Объем привлеченного чистого капитала: 75 миллиардов долларов

Общая стоимость компании во время IPO (оценка): Около 1,77 триллиона долларов

Примечательно, что акции, начавшие торговаться под тикером СПККс на бирже, уже в первые часы продемонстрировали резкий рост, поднявшись до уровня от 150 до 166 долларов за штуку.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете наглядно увидеть, как изменилось состояние Илона Маска в результате этой исторической сделки:

Источники капитала Маска Его доля в компании Стоимость только этого актива Состояние до IPO Текущий исторический статус SpaceX (Космический проект) Около 42 процентов (с суперголосами) Более 866 миллиардов долларов 780–826 миллиардов долларов Первый официальный триллионер в мире Tesla, xAI, Neuralink В различных пакетах Дополнительные крупные активы Годовой стабильный рост Преодолел порог в 1 трлн $

Феномен быстрого обогащения и «бумажные» триллионы

Невероятные цифры показывают, что доля Илона Маска в корпорации «SpaceX» (включая опционы и супер-акции с правом голоса) только по цене первичного размещения была оценена в сумму более 866 миллиардов долларов. Когда к этой огромной цифре добавляются его доли в автомобильном гиганте «Tesla» и других инновационных стартапах, общий капитал предпринимателя успешно преодолел исторический рубеж в 1 триллион долларов. При этом до этого крупного процесса эксперты оценивали его состояние в пределах 780–826 миллиардов долларов.

Финансовый анализ: Конечно, экономисты отмечают, что новое состояние Маска на данный момент остается в основном «бумажным» (в цифрах). Поскольку большая часть его активов временно заблокирована соглашениями «лок-уп», запрещающими продажу на определенный срок согласно правилам крупных биржевых сделок.

Однако, несмотря на эти юридические ограничения, тот факт, что представитель человечества впервые преодолел виртуальный барьер в 1 000 000 000 000 долларов, свидетельствует о начале совершенно новой эры для мировой экономики.

Следите за новыми шагами Илона Маска по покорению космоса, проектами полетов на Марс, самыми громкими изменениями на мировом финансовом рынке и горячими новостями из мира технологий вместе с нами на страницах Замин!