Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу

·0·Мир
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу

Стало известно, что популярные во всем мире сенсорные игрушки NeeDoh могут представлять серьезную опасность для детей. Врачи предупреждают, что нагревание, замораживание или помещение этих игрушек в микроволновую печь приводит к тяжелым ожогам.

Специалисты поясняют, что липкая масса внутри NeeDoh под воздействием высокой температуры создает давление, из-за чего игрушка может взорваться. В результате горячая субстанция вызывает сильные ожоги лица, рук и других частей тела. Несмотря на то, что производитель размещает на упаковках предупреждения о недопустимости нагревания или замораживания, из-за опасных челленджей в социальных сетях дети игнорируют эти правила.

Фиолетовая антистресс-игрушка NeeDoh Nice Cube и ее упаковка.

В штате Миссури (США) семилетняя девочка получила тяжелые ожоги в результате взрыва игрушки, разогретой в микроволновке, после чего ей потребовалась операция по пересадке кожи. Аналогичные случаи были зафиксированы в Великобритании, Чикаго и Нью-Мексико.

Врачи подчеркивают, что подобные травмы могут привести к образованию рубцов, снижению зрения и другим серьезным осложнениям, и призывают родителей предостеречь детей от участия в опасных интернет-челленджах. Также настоятельно рекомендуется никогда не нагревать, не замораживать и не оставлять в жарких местах игрушки NeeDoh и их аналоги.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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