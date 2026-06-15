Нападение с ножом в Бишкеке: преступник, взявший девушку в заложники, задержан

·18·Мир
Нападение с ножом в Бишкеке: преступник, взявший девушку в заложники, задержан

Опасный инцидент в столице Кыргызстана, городе Бишкек, вызвал серьезную обеспокоенность общественности. Мужчина сначала нанес ножевое ранение пожилой женщине, а затем взял в заложники молодую девушку.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как подозреваемый держит девушку посреди улицы, приставив нож к ее горлу. Несмотря на панику среди окружающих, нескольким смелым гражданам удалось его обезвредить.

По данным органов внутренних дел, инцидент произошел вчера. Сначала 24-летний Б.Р. напал на 73-летнюю женщину в доме по улице Кара-Балтинская, нанес ей ранения и скрылся с места происшествия.

Вскоре после этого, примерно в 21:45, он совершил еще одно преступление на пересечении улиц Жибек Жолу и Ала-Арчинская, где взял в заложники молодую девушку.

Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время по данному факту ведется следствие. Этот случай еще раз показал, насколько актуален вопрос безопасности в общественных местах.

БишкекКыргызстанДжибек-ЖолуАла-АрчинскаяКара-Балтинская
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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