Москва снова подверглась массированной атаке дронов

В ночь на 18 июня Москва и Московская область снова подверглись массированной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило издание «Инкидентиа».

По данным российской стороны, системы противовоздушной обороны сбили более 30 дронов, направлявшихся в сторону столицы.

Отмечается, что основной удар был нанесен 16 июня по московскому нефтеперерабатывающему заводу. В операции, проведенной спецслужбами Украины, использовались дроны ФП-1, «Лютый» и другие типы БПЛА.

Сообщается, что дроны атаковали установку первичной переработки нефти. Поскольку поврежденный комплекс обеспечивал почти 53% мощности завода, его работа была временно приостановлена.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку, сообщив, что один из дронов повредил объект на территории завода. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Во время новой атаки 18 июня обломки одного из сбитых дронов упали на территорию торгового центра «Садовод» в Москве, нанеся зданию легкий ущерб. При этом информации о новом прямом попадании по нефтезаводу в районе Капотни не поступало.