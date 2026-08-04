Придёт ли Месси на свадьбу Криштиану и Жоржины? В списке много тайн

Криштиану Роналду и ожидаемая свадьба Жоржины Родригес стали одной из самых обсуждаемых тем в мире футбола. Теперь распространяются сообщения о том, что среди гостей церемонии могут быть такие известные спортсмены, как Лионель Месси, Неймар, Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Однако официальный список знаменитых гостей пока не обнародован. Хотя подтверждено, что Роналду и Жоржина готовятся к свадьбе, большая часть информации о дате, месте проведения торжества и приглашённых лицах основана на неподтверждённых сообщениях в социальных сетях.

Роналду и Жоржина действительно помолвлены

Планы пары пожениться — не просто слухи. В августе 2025 года Жоржина Родригес опубликовала фотографию с крупным кольцом и сообщила, что приняла предложение Роналду. Об их помолвке также сообщало Reuters.

В интервью Пирсу Моргану в ноябре 2025 года Роналду заявил, что дата свадьбы ещё не назначена. Тогда он сообщил, что планирует провести свадебную церемонию после чемпионата мира 2026 года, а Жоржина отметила, что предпочитает частную церемонию масштабным торжествам.

Таким образом, план пары пожениться подтверждён. Однако официальной информации о том, кто приглашён на церемонию, пока нет.

Приглашали ли Месси и Неймара?

В сообщении, которое приписывают журналисту Эсегбоне Луису, говорится, что Лионель Месси и Неймар включены в список гостей свадьбы.

Такая новость закономерно вызвала большой интерес среди футбольных болельщиков. Почти двадцать лет Роналду и Месси были главными героями самого известного соперничества в истории футбола. Участие одного из них в свадьбе другого воспринималось бы как более значимое символическое событие, чем обычный визит гостя.

Однако ни Месси, ни его жена Антонела Рокуццо, ни Неймар или их представители не подтверждали получение приглашений. Достоверных документов или официальных заявлений, подтверждающих подлинность распространяемого «списка гостей», также не представлено. Участие Месси в церемонии пока остаётся лишь предположением.

Сообщения о Хабибе и Макгрегоре также не подтверждены

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор также приглашены на свадьбу Роналду.

Известно, что Роналду встречался с обоими бойцами на различных мероприятиях и поддерживает с ними тёплые отношения. Однако надёжных доказательств отправки приглашений именно на свадьбу найти не удалось.

В источнике, проверявшем эту информацию, отмечается, что нет ни официального заявления, ни достоверного подтверждения приглашения Хабиба и Макгрегора. Некоторые приложенные к сообщению фотографии были сделаны во время предыдущих встреч и напрямую не связаны с предстоящей свадьбой.

Известная личность Сообщения о приглашении Официальное подтверждение Лионель Месси Распространялись Нет Неймар Распространялись Нет Хабиб Нурмагомедов Распространялись Нет Конор Макгрегор Распространялись Нет

Поэтому правильнее считать их не подтверждёнными гостями, а именами, которые упоминаются в сообщениях вокруг свадьбы.

Когда и где состоится свадьба, также неизвестно

В последних сообщениях говорится, что церемония может состояться 8 августа на португальском острове Мадейра. Некоторые издания писали, что брак зарегистрируют в соборе Фуншала, а торжество продолжится в отеле Савой Палаке.

Однако Роналду, Жоржина или их официальные представители не подтверждали эту дату и место. Поэтому информация о 8 августа пока также является не официальным планом, а сообщением в прессе.

Кроме того, распространялись противоречивые сообщения о том, что свадьба уже тайно состоялась, была перенесена на другую дату или вообще отложена. В некоторых последних статьях отмечалось, что семья Роналду опровергла слухи о тайном браке.

На данный момент достоверно известно следующее:

Роналду и Жоржина помолвлены;

они планируют пожениться;

официальная дата свадьбы не объявлена;

место проведения церемонии не подтверждено;

список гостей не опубликован.

Почти десятилетние отношения

Отношения Роналду и Жоржины начались примерно в 2016–2017 годах. В то время Жоржина работала в магазине Гукки в Мадриде, и, как сообщается, именно тогда состоялось знакомство пары. В августе 2025 года они официально объявили о помолвке.

Пара вместе воспитывает пятерых детей:

Криштиану Роналду младший;

близнецы Ева и Матео;

Алана Мартина;

Белла Эсмеральда.

Жоржина является биологической матерью Аланы и Беллы, а также выполняет материнские обязанности в жизни всех детей Роналду. В 2022 году пара потеряла новорождённого сына Анхеля.

Сам Роналду назвал помолвку новой главой для своей семьи и заявил, что на церемонии будет уважать стремление Жоржины к уединению.

Почему именно имя Месси вызвало такой ажиотаж?

Хотя Роналду и Месси долгие годы были главными соперниками на поле, они никогда открыто не демонстрировали личной неприязни. На различных мероприятиях оба футболиста относились друг к другу с уважением.

Поэтому возможное приглашение Месси на свадьбу может стать одним из самых интересных символических событий в истории отношений двух звёзд.

Имя Неймара также упоминается не случайно. Бразильский футболист играл вместе с Месси в «Барселоне» и ПСЖ, а с Роналду встречался на мероприятиях, не связанных с футболом.

Однако присутствие известных имён в одном списке лишь делает новость интересной. Это не доказывает, что они действительно были приглашены.

Почему вокруг свадьбы стало больше фейковых новостей?

Роналду — один из спортсменов с самой большой аудиторией в социальных сетях. Любая новость о его личной жизни может за короткое время распространиться среди миллионов людей.

Это создаёт благоприятную среду для неподтверждённой информации. Ранее уже распространялись поддельные фотографии свадьбы пары, фальшивые приглашения и сообщения об известных гостях. В 2025 году выяснилось, что ставшая вирусной фотография Роналду и Жоржины в свадебных нарядах была создана с помощью искусственного интеллекта.

При появлении следующих признаков в сообщениях о свадьбе следует проявлять осторожность:

новость основана только на публикации в социальной сети;

не указан источник приглашения или списка гостей;

информация отсутствует на официальных страницах Роналду и Жоржины;

представители известных гостей не подтверждают сообщение;

несколько изданий называют противоречивые даты и места.

Подтверждённое событие — помолвка, остальное пока тайна

Криштиану Роналду и Жоржина Родригес действительно готовятся создать семью после почти десятилетних отношений. Однако где и когда состоится их свадьба, а также будут ли на церемонии Месси, Неймар, Хабиб или Макгрегор, пока неизвестно.

Независимо подтвердить список гостей, который приписывают Эсегбоне Луису, через другие надёжные источники не удалось. Поэтому эту информацию следует воспринимать не как официальное сообщение, а как утверждение, распространяемое вокруг свадьбы.

Если Месси действительно примет участие в церемонии, это может стать одним из самых символичных кадров после многолетнего соперничества двух великих футболистов на поле. Пока же болельщикам остаётся ждать официальной фотографии или заявления.

Как вы считаете, если Месси придёт на свадьбу Роналду, станет ли это самым известным визитом гостя в истории футбола? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!