Курьер заработал 3 млн долларов, сдавая экзамены вместо студентов

·36·Мир
Курьер заработал 3 млн долларов, сдавая экзамены вместо студентов

В Великобритании раскрыта масштабная мошенническая схема: курьер Amazon, который сдавал экзамены и писал курсовые работы от имени студентов, приговорили к 3 годам тюрьмы за доход в размере почти 3,1 млн долларов (2,4 млн фунтов стерлингов). Об этом сообщила BBC.

Согласно данным, 43-летний Шахид Аднан имеет степень ФД и, работая курьером, параллельно оказывал платные услуги студентам. Он занимался прохождением тестов, сдачей экзаменов и подготовкой курсовых работ.

Отмечается, что в некоторых случаях он брал за свои услуги до 18 тысяч долларов.

Преступная схема была раскрыта в 2023 году. После того как один из студентов сдал подготовленную курсовую работу преподавателю, в ходе проверки на флешке были обнаружены логины и пароли для входа в университетскую систему.

Так выяснилось, что Аднан заходил в систему под аккаунтами студентов и выполнял задания вместо них.

В ходе следствия в его доме было найдено большое количество наличных денег, а на банковских счетах обнаружилась сумма более 3,1 млн долларов. По имеющимся данным, он мог выполнить различные академические работы примерно для 124 студентов по всему миру.

ВеликобританияAmazonBBCШахид Аднан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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