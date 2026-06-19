Черепаха, родившаяся в 1832 году, жива до сих пор (видео)

·32·Мир
Черепаха, родившаяся в 1832 году, жива до сих пор (видео)

194-летняя черепаха по имени Джонатан была официально признана рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Самое старое сухопутное животное на планете живет на острове Святой Елены — месте последнего изгнания Наполеона. Об этом сообщила администрация острова.

В сообщении говорится, что «Джонатан, старейшее из известных сухопутных животных в мире и любимец всех жителей острова, был официально признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса».

Пресс-служба правительства острова сообщила, что, несмотря на преклонный возраст, Джонатан до сих пор активно участвует в различных общественных мероприятиях.

Своим отношением к этому событию поделился и губернатор острова Святой Елены Найджел Филипс.

Большая черепаха стоит на зеленом газоне.

Он отметил, что Джонатан на протяжении многих поколений был своеобразным символом острова и неотъемлемой частью коллективной памяти.

«Это признание мирового масштаба еще раз подтвердило истину, которую наше общество уже давно знает. Джонатан — не просто удивительное существо из-за своего возраста, но и действительно уникальное явление для острова Святой Елены и его народа», — сказал губернатор.

Для справки: это огромное животное принадлежит к виду «гигантская черепаха Алдабра», представители которой обычно живут до 150 лет.

Джонатан родился в 1832 году и был доставлен с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году.

ДжонатанСент-Хеленская островНаполеонГиннессСейшелы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Исполнение песни без хиджаба обернулось для певицы 74 ударами плетьюИсполнение песни без хиджаба обернулось для певицы 74 ударами плетьюСегодня, 19:36Курьер заработал 3 млн долларов, сдавая экзамены вместо студентовКурьер заработал 3 млн долларов, сдавая экзамены вместо студентовСегодня, 17:59Рождаемость в Казахстане резко упала, новый рекордРождаемость в Казахстане резко упала, новый рекордСегодня, 17:44Курьер, зарабатывавший миллионы на сдаче экзаменов за студентов, осужденКурьер, зарабатывавший миллионы на сдаче экзаменов за студентов, осужденСегодня, 16:26В Англии трехлетнего ребенка бросили в вольер с крокодиламиВ Англии трехлетнего ребенка бросили в вольер с крокодиламиСегодня, 02:19В Англии задержан мужчина, подозреваемый в том, что бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодиламиВ Англии задержан мужчина, подозреваемый в том, что бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодиламиВчера, 23:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами