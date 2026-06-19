Черепаха, родившаяся в 1832 году, жива до сих пор (видео)

194-летняя черепаха по имени Джонатан была официально признана рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Самое старое сухопутное животное на планете живет на острове Святой Елены — месте последнего изгнания Наполеона. Об этом сообщила администрация острова.

В сообщении говорится, что «Джонатан, старейшее из известных сухопутных животных в мире и любимец всех жителей острова, был официально признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса».

Пресс-служба правительства острова сообщила, что, несмотря на преклонный возраст, Джонатан до сих пор активно участвует в различных общественных мероприятиях.

Своим отношением к этому событию поделился и губернатор острова Святой Елены Найджел Филипс.

Он отметил, что Джонатан на протяжении многих поколений был своеобразным символом острова и неотъемлемой частью коллективной памяти.

«Это признание мирового масштаба еще раз подтвердило истину, которую наше общество уже давно знает. Джонатан — не просто удивительное существо из-за своего возраста, но и действительно уникальное явление для острова Святой Елены и его народа», — сказал губернатор.

Для справки: это огромное животное принадлежит к виду «гигантская черепаха Алдабра», представители которой обычно живут до 150 лет.

Джонатан родился в 1832 году и был доставлен с Сейшельских островов на остров Святой Елены в 1882 году.