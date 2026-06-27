Исторический поворот в США: подписано соглашение между Израилем и Ливаном

Долгожданная и очень важная политическая новость с Ближнего Востока! Государства Израиль и Ливан, которые с 1948 года официально не имели дипломатических отношений и юридически считались находящимися в состоянии войны, в Вашингтоне при посредничестве США рамочное (основное) соглашение официально подписали.

Этот документ, подписанный 26 июня, расценивается как первый крупный шаг на пути к обеспечению долгосрочного мира и безопасности между двумя соседними государствами. По словам госсекретаря США Марко Рубио, данное соглашение является важнейшим фундаментом для установления стабильности в регионе.

Условия соглашения: откуда будут выведены войска?

Аксиос со ссылкой на официальные источники Израиля и США сообщает, что план будет реализован следующим образом:

Передача территорий: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) частично выведет свои войска из двух небольших зон на юге Ливана, расположенных к северу и югу от реки Литани.

Контроль ливанской армии: Контроль над этими территориями в рамках пилотного проекта будет передан национальной армии Ливана.

Роль США: В процессе будут принимать непосредственное участие военные США. Они будут строго контролировать, чтобы бойцы группировки «Хезболла» не вернулись на эти территории.

Реакция сторон: одно соглашение, три разных взгляда

Несмотря на подписание документа, в заявлениях сторон заметны серьезные расхождения.

Израиль: «Серьезный удар по Ирану»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после подписания соглашения ЦАХАЛ пока не покинет полностью «зону безопасности», созданную на юге Ливана. По его словам, израильские военные останутся там до полного разоружения «Хезболлы».

«Фактически Израиль, Ливан и США заявляют Ирану, что ни ему, ни «Хезболле», ни любым другим внешним силам нет места в Ливане», — сказал Нетаньяху.

Ливан: «Мы не разделим суверенитет ни с кем»

Президент Ливана Джозеф Аун назвал это событие первым обнадеживающим шагом для возвращения соотечественников в свои дома и на освобожденные земли, подчеркнув, что Ливан будет решительно защищать свой суверенитет.

«Хезболла»: «Возможна гражданская война»

Лидер «Хезболлы» Наим Касим требует безоговорочного вывода израильских войск с каждого дюйма ливанской земли. Представитель группировки, депутат Хасан Фадлалла, предупредил, что если правительство Ливана попытается реализовать это соглашение, это может привести к внутренней гражданской войне в стране.

Что дальше? Горькая статистика

Стороны планируют на основе данного документа разработать окончательное и полное мирное соглашение в течение 60 дней и утвердить его.

До этого ситуация была крайне трагичной. В марте этого года после атак «Хезболлы» на Израиль ракетами и дронами Израиль начал масштабную военную операцию в Ливане. Соглашение о прекращении огня, объявленное 19 июня, было нарушено в тот же день, что привело к новым жертвам.

Последствия войны в цифрах: В Ливане: в результате израильских ударов погибло более 3 900 человек (данные Министерства здравоохранения Ливана).

В Израиле: за время боевых действий погибли 32 военных и 4 представителя мирного населения.

Прекращение военных действий в Ливане — одно из основных условий дипломатического решения крупного конфликта США и Израиля с Ираном. Установится ли в регионе настоящий мир в ближайшие 60 дней, покажет время.