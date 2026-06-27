Чудо при землетрясении: 18-дневный младенец спасен спустя 32 часа

·33·Мир
Чудо при землетрясении: 18-дневный младенец спасен спустя 32 часа

В Венесуэле продолжаются непрерывные поисково-спасательные работы после ужасающего землетрясения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 18-дневного младенца, который оставался там 32 часа, в живом и здоровом состоянии.

Видеозаписи спасательной операции быстро распространились в социальных сетях, вызвав сильный эмоциональный отклик у людей. Выживание младенца оценивается как одно из самых радостных и обнадеживающих событий на фоне природного бедствия.

По последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения достигло 920 человек. Сотни людей получили ранения, а многие граждане до сих пор числятся пропавшими без вести.

В настоящее время спасатели продолжают поиск выживших под завалами. Специалисты подчеркивают важность каждой минуты и сообщают, что поисковые работы ведутся круглосуточно и без перерывов.

ВенесуэлаСпортсмен
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