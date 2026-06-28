Такер Карлсон: «Нам лгали об исламе»

·2·Мир
Такер Карлсон: «Нам лгали об исламе»

Известный американский журналист Такер Карлсон открыто признал, что его многолетние взгляды на ислам и мусульман были ошибочными. Об этом Sky News сообщил телеканал, отметив, что в своем интервью он заявил о несоответствии некоторых своих давних высказываний действительности. Об этом Newsweek сообщило издание.

По словам Карлсона, долгое время он через телевидение продвигал идеи, представляющие ислам как угрозу, и в то время искренне верил в эти слова.

«Я много раз говорил по телевидению: 'Проблема в исламе. Проблема в мусульманах. Они все хотят нас убить. Они безумны. Они следуют доктрине кровопролития, созданной Мухаммедом в VII веке'. И я сам в это верил», — сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что сегодня считает те взгляды абсолютно неверными.

«Тогда я был в состоянии паники. Потому что действительно в это верил. Теперь же я знаю, что ни одна из этих мыслей не была правдивой. Но в то время я верил», — добавил журналист.

В ходе беседы Карлсон также сообщил, что его отношение к Израилю резко изменилось. По его словам, существует огромная разница между Израилем, который он видел несколько десятилетий назад, и нынешней страной.

«Израиль полностью изменился. Мне жаль Израиль. Но между Израилем, куда я впервые приехал десятки лет назад, и сегодняшним Израилем не осталось никакого сходства», — сказал он.

Критическое отношение журналиста к политике Израиля в последние годы усиливается. Это привело к росту обвинений в антисемитизме, которые Карлсон категорически отвергает.

Anti-Defamation League (ADL) оценила его как одну из самых влиятельных фигур, выносящих антисемитские взгляды и теории заговора в общественное информационное поле.

В октябре 2025 года Карлсон пригласил в эфир Ника Фуэнтеса, пропагандирующего националистические идеи. В ходе беседы Фуэнтес обвинил евреев во многих мировых проблемах.

В апреле 2026 года Карлсон BBC поспорил с ведущей Викторией Дербишир именно на эту тему.

Журналист подчеркнул, что его критика политики правительства Израиля не связана с нацией или религией.

«Конечно, я не антисемит. Именно поэтому меня так и называют. Мое отношение к Израилю не связано с национальностью или религией израильтян. Это лишь моя реакция на решения правительства Израиля, которые наносят ущерб интересам моей страны», — заявил Карлсон.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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