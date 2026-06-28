Секретные послания 400-летней давности раскрыли тайны Моголов

В эпоху появления первых газет в Европе Империя Великих Моголов также обладала совершенной информационной системой. С конца КсВИ века в империи сотнями писцов, специальных посланников и писателей «информационные бюллетени» (ахбарат) готовились ежедневные сводки. В них фиксировались политические события при дворе, военные походы, назначения на должности, финансовые дела, местное управление и даже различные слухи.

Эти документы, написанные на персидском языке, составляли информационную сеть Империи Моголов. Ежедневно сотни, а возможно, и тысячи копий рассылались из центра империи в разные провинции, а некоторые зачитывались вслух перед местными чиновниками. Таким образом, новости из центра быстро достигали самых отдаленных уголков страны.

Историк Калифорнийского университета (Беркли) Мунис Д. Фаруки с 2007 года приступил к глубокому изучению коллекции «Аксборот-и Дарбор-и Муалло» («Вестники Высокого двора»), хранящейся в архивах Индии и Великобритании. Проанализировав более 6500 страниц документов в Национальной библиотеке Калькутты и сделав десятки тысяч заметок, ученый сумел реконструировать жизнь принцев, полководцев, чиновников, придворных дам и других важных личностей.

Результаты исследования заставили пересмотреть многие взгляды на эпоху правления Аурангзеба в КсВИИ веке. Например, ученый отмечает, что в архивах крайне мало доказательств, которые полностью подтверждали бы широко распространенные представления о массовом религиозном принуждении при Аурангзебе. Также выяснилось, что политическое влияние женщин и евнухов при дворе было значительно выше, чем считалось ранее.

Особенно ученых поразило то, что имя дочери Аурангзеба Зинат-ун-Ниса повторяется в архивах множество раз. Если раньше о ней было известно очень мало, то новые документы представляют ее как одну из самых надежных политических опор правителя. По мнению ученого, она сыграла важную роль в сохранении власти стареющего Аурангзеба.

Большая часть архивов сегодня хранится в Лондоне, Калькутте, Биканере и Ситамауде. Самая богатая коллекция находится в Национальной библиотеке Калькутты и состоит из 21 тома, посвященных правлению Аурангзеба. Историки предполагают, что подобные документы могут существовать и в частных коллекциях.

По словам Фаруки, изучение этих архивов непросто. В документах нет индексов, и поиск нужной информации среди десятков тысяч записей подобен «поиску иголки в стоге сена». Однако именно эти источники детально показывают, как управлялась Империя Моголов, как принимались решения и как распространялась информация.

Ученый подчеркивает, что данные архивы являются уникальным историческим наследием, которое еще не изучено полностью. На их основе можно создать еще десятки новых книг и научных исследований. Эти рукописи демонстрируют, что Империя Моголов обладала для своего времени очень развитой информационной системой, и в ее истории все еще скрыто множество тайн.