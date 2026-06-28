Трагедия бесплатного путешествия: трое узбекистанцев приговорены к смерти

Стало известно, что несколько лет назад в Малайзии две узбекистанки и их знакомая были приговорены к смертной казни по обвинению в перевозке наркотических средств. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы государственной безопасности Октам Сувонов.

По его словам, история началась с, казалось бы, обычного предложения о путешествии. Две женщины в возрасте 56 и 54 лет, а также их знакомая были задержаны в международном аэропорту Куала-Лумпура с крупной партией наркотиков. Впоследствии суд Малайзии приговорил их к смертной казни в соответствии с законодательством страны.

Как выяснилось, цепочка событий началась после того, как дочь одной из женщин вышла замуж за иностранного гражданина. Дочь предложила матери бесплатно посетить Малайзию. Женщина, в свою очередь, пригласила в поездку соседку, которая 25 лет ухаживала за дочерью-инвалидом, и еще одну знакомую.

Октам Сувонов отметил, что за несколько минут до вылета к ним подошел незнакомец, передал пустые чемоданы и попросил доставить их в пункт назначения. Женщины, не заподозрив ничего дурного, приняли чемоданы.

Однако по прибытии в Куала-Лумпур их никто не встретил. Эта ситуация вызвала подозрение у сотрудников службы безопасности аэропорта, и пассажиры были подвергнуты досмотру.

В ходе проверки в каждом чемодане было обнаружено по четыре килограмма метамфетамина — синтетического наркотического вещества. По словам Сувонова, женщины, сами того не зная, были использованы в качестве наркокурьеров и таким образом стали обвиняемыми в одном из самых тяжких преступлений.

По словам бывшего сотрудника спецслужб, он лично посещал Малайзию по этому делу и встречался с женщинами, содержавшимися в тюрьме. Слова одной из них, сказанные во время встречи, навсегда врезались ему в память.

«Возможно, вы — последний соотечественник, которого я увижу в своей жизни».

Приводя эту историю в качестве примера, Октам Сувонов подчеркнул, что при поездках за границу или согласии перевезти чужой багаж и чемоданы необходимо быть предельно осторожными.

При этом он не предоставил точной информации о том, был ли впоследствии приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный судом Малайзии.