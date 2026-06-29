Почему знаменитая деревня не пускает туристов по воскресеньям?

Расположенная на северо-востоке Индии деревня Молиннонг (Мавлйннонг), известная как «самая чистая деревня Азии», на протяжении многих лет была одним из самых популярных направлений для путешественников. Сюда каждую неделю, особенно по субботам, приезжают сотни и даже тысячи туристов, чтобы своими глазами увидеть цветущие улицы, безупречную чистоту и отношение местных жителей к порядку.

Однако с января 2026 года жители деревни приняли неожиданное решение. Теперь по воскресеньям туристов в деревню не пускают. Железные ворота на единственной дороге, ведущей в поселение, закрываются и охраняются. Таким образом, местные жители решили отказаться от доходов от туризма на один день, чтобы посвятить это время только себе.

Туризм изменил жизнь, но…

Расположенная в штате Мегхалая, Индия, недалеко от границы с Бангладеш, деревня Молиннонг в 2003 году Дисковер Индиа была признана журналом «самой чистой деревней Азии», после чего обрела популярность по всей стране.

Этот титул имел огромное значение для такой страны, как Индия, где проблемы санитарии стоят очень остро. В деревне детей с ранних лет приучают поддерживать чистоту вокруг. Каждое утро перед школой они подметают улицы, собирают сухие листья и мусор. Биологические отходы утилизируются отдельно, а озеленение общественных мест стало для местных жителей привычкой.

В 2014 году, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил общенациональную программу «Клеан Индиа Миссион», он привел Молиннонг в качестве примера для всех.

После этого интерес к деревне еще больше вырос. Жители, которые раньше занимались в основном сельским хозяйством, открыли гостевые дома, кафе и рестораны, наладили продажу сувениров. Туризм стал основным источником дохода местной экономики.

Почему по воскресеньям не пускают туристов?

Спустя почти двадцать лет, когда поток посетителей из-за социальных сетей значительно увеличился, сельский комитет решил, что необходимо восстановить баланс между туризмом и обычной жизнью.

Большинство местных жителей — христиане. Поэтому воскресенье для них является важным днем молитвы и семейного круга.

По словам члена сельского комитета Прешеса Хонгдупа, основная цель этого решения — сохранить культурный облик деревни, её ценности и ту самую дисциплину, которая сделала её знаменитой.

Представитель местных жителей Фестиваль Харримба также поддерживает это решение.

«Теперь мы можем спокойно ходить в церковь, молиться. Когда здесь были туристы, мы всегда были заняты работой», — говорит он.

Интересно, что даже до введения запрета почти все магазины и рестораны в деревне не работали по воскресеньям. Открытыми были только два заведения общепита. Поэтому для туристов здесь и так было недостаточно удобств.

За туризмом пришло благополучие

Жители деревни не отрицают и положительных сторон туризма.

Прешес Хонгдуп рассказывает, что до 2003 года Молиннонг не была даже нормально связана автомобильными дорогами с соседними деревнями. Сегодня же благодаря туризму многие семьи смогли построить новые бетонные дома, в то время как раньше большинство жило в домах с соломенными крышами.

По словам самих жителей, почти все семьи в деревне единогласно поддержали инициативу не принимать туристов по воскресеньям.

Поддержание чистоты — одна из главных целей

От каждого гостя в деревне требуется выбрасывать мусор в специальные плетеные корзины. На улицах также размещены предупреждения: «Не сорить, нарушители будут оштрафованы».

Однако в последние годы, когда в интернете начали распространяться видео с пластиковой посудой, оставленной туристами, местные жители всерьез обеспокоились такими случаями.

Хонгдуп отмечает, что людям, которые принимали туристов ежедневно на протяжении двадцати лет, тоже нужен отдых.

«Нам тоже необходим один день перерыва. Если один день в неделю туристы не будут приезжать, мы снова сможем почувствовать настоящую деревенскую жизнь», — говорит он.

Воскресенье — только для местных жителей

По воскресеньям облик деревни полностью меняется. Люди, направляющиеся к церкви, закрытые сувенирные лавки, пустые парковки и доносящиеся из домов религиозные песнопения создают в деревне особую атмосферу спокойствия.

Конечно, некоторые туристы недовольны этим решением. Они предлагают перенести запрет на другой день недели. Однако такие гости, как профессор Виджая Дебнат из Нью-Дели, заявляют, что понимают решение местных жителей.

По его мнению, именно благодаря такому порядку и ответственности Молиннонг до сих пор сохраняет статус «самой чистой деревни Азии».

Несмотря на реализацию государственных программ по улучшению чистоты в Индии, Молиннонг остается уникальным примером для всей страны. Здесь туристов ждут шесть дней в неделю. А седьмой день деревня посвящает своим жителям, их семьям, молитвам и мирной жизни.