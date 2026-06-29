Новый образ Макрона стал объектом едкой шутки Филиппона

Появление Эмманюэля Макрона на сцене в Давосе в темных очках вызвало бурные обсуждения во Франции. Новый облик президента стал поводом для шуток и сравнений в социальных сетях.

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппон также не остался в стороне. Он высмеял образ Макрона, отметив, что президент пытается создать о себе иное впечатление с помощью внешнего вида.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон надел темные очки из-за проблем со зрением. Несмотря на официальное объяснение, его облик в сети обсуждают как стиль в духе «Топ Гун».