Новый образ Макрона стал объектом едкой шутки Филиппона

·11·Мир
Новый образ Макрона стал объектом едкой шутки Филиппона

Появление Эмманюэля Макрона на сцене в Давосе в темных очках вызвало бурные обсуждения во Франции. Новый облик президента стал поводом для шуток и сравнений в социальных сетях.

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппон также не остался в стороне. Он высмеял образ Макрона, отметив, что президент пытается создать о себе иное впечатление с помощью внешнего вида.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон надел темные очки из-за проблем со зрением. Несмотря на официальное объяснение, его облик в сети обсуждают как стиль в духе «Топ Гун».

МакронФлориан ФилиппоФранцияДавос
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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