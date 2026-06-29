Киргизия и Казахстан договорились об обмене землями на 49 лет

·30·Мир
Киргизия и Казахстан договорились об обмене землями на 49 лет

Сенат Казахстана одобрил соглашение о безвозмездном обмене земельных участков и недвижимости на 49 лет для посольств и официальных резиденций послов в Астане и Бишкеке. Об этом сообщает Тенгриневс.

Согласно соглашению, оба государства предоставляют друг другу в безвозмездное пользование земельные участки и здания, необходимые для деятельности дипломатических представительств. Основная цель документа — создание более удобных условий для работы посольств и укрепление сотрудничества между двумя странами.

По условиям сделки, Киргизия получит в Астане земельный участок площадью 0,74 гектара для строительства посольства и коттедж площадью 1267 квадратных метров для использования в качестве резиденции чрезвычайного и полномочного посла.

Взамен Казахстан получит в Бишкеке земельный участок площадью 0,75 гектара для нужд посольства и коттедж площадью 531 квадратный метр для проживания посла. Прилегающие территории обоих объектов также передаются в распоряжение дипломатических миссий.

Данные объекты недвижимости и земельные участки передаются сторонам на праве долгосрочного пользования сроком на 49 лет.

КиргизияКазахстанАстанаБишкекTengrinews
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