В Мексике таинственный «Бэтмен» привязывает воров к столбам

В мексиканском штате Халиско разгораются споры вокруг личности в маске, которая взяла на себя роль народного мстителя. Неизвестный, ставший популярным в соцсетях как «Мексиканский Бэтмен», ловит подозреваемых в угоне мотоциклов, избивает их и привязывает скотчем к уличным столбам.

Сообщается, что необычные инциденты происходят в муниципалитете Лагос-де-Морено, штат Халиско. Первый случай был зафиксирован 13 июня, и за последующие десять дней полиция официально зарегистрировала еще как минимум пять подобных происшествий.

По данным правоохранительных органов, во всех случаях мужчин находили привязанными прочным скотчем к фонарным столбам. Рядом с ними были оставлены мотоциклы, которые могли быть украдены.

На распространившихся в интернете фото и видео видно, что на лицах некоторых подозреваемых нарисованы усы и кошачьи мордочки, а на лбу написано слово на испанском языке, означающее «ratero» что переводится как «вор». В одном из случаев двое мужчин были привязаны друг к другу спинами под дорожным знаком.

По сообщениям местных СМИ, таинственный «Бэтмен» действует преимущественно в ночное время, что значительно затрудняет его идентификацию.

Хотя в социальных сетях многие пользователи считают привязанных к столбам людей преступниками, полиция рассматривает их прежде всего как жертв насилия. В связи с этим по данным фактам ведется отдельное расследование.

Секретарь общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес заявил, что правоохранительным органам удалось обнаружить два автомобиля, которые могут быть причастны к этим инцидентам.

«Мы активно ищем человека, совершившего эти нападения», — сказал он.

В настоящее время следователи пытаются выяснить, действует ли один человек или за этим стоит организованная группа.

Привязанные к столбам люди были освобождены полицией и получили медицинскую помощь. Однако власти пока не уточнили, возбуждены ли против них отдельные уголовные дела по подозрению в угоне мотоциклов.

Эти события совпали с периодом роста краж мотоциклов в Лагос-де-Морено, что вызвало резкое недовольство среди местного населения. По этой причине видео и фотографии «мстителя в маске» быстро стали вирусными в TikTok, X и Instagram.

Некоторые пользователи называют его героем, восстанавливающим справедливость там, где правоохранительная система оказалась бессильна. Однако правозащитники предупреждают, что такая практика самосуда может привести к опасным последствиям, усилению насилия и подрыву доверия к судебной системе.

На данный момент полиция продолжает поиски таинственного «Мексиканского Бэтмена» и выяснение всех обстоятельств произошедшего.