Узбекское шоу в Стамбуле: ассист Файзуллаева, гол Шомуродова (видео)

1-й тур нового сезона турецкой Суперлиги стал настоящим праздником для узбекских футбольных болельщиков. Стамбульский престижный клуб «Башакшехир» на своем поле принимал команду «Коджаелиспор» и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Два лидера национальной сборной Узбекистана — Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов — продемонстрировали яркую игру и стали главными творцами победы.

На 14-й минуте Файзуллаев отдал голевую передачу, а на 72-й Шомуродов забил супергол

С первых минут встреча проходила при полном преимуществе «Башакшехир»:

Голевая передача Файзуллаев: уже на 14-й минуте матча Аббосбек Файзуллаев выполнил удобную передачу на своего партнера Опери, записав на свой счет великолепный ассист и создав условия для открытия счета (1:0);

Мастерство Шомуродов и точка: на 72-й минуте капитан и лучший бомбардир национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов точно поразил ворота соперника, довел счет до 2:0 и фактически решил исход встречи.

Оба наших легионера начали матч в основном составе и полностью взяли на себя руководство атакующей линией команды (Файзуллаев был заменен на 63-й минуте, а Шомуродов — на 75-й).

Турецкая Суперлига. 1-й тур

«Башакшехир» — «Коджаелиспор» — 2:0

16 августа, стадион имени Фатиха Терима

Голы: Опери (14), Элдор Шомуродов (72).

Состав «Башакшехир»: Шенгезер, Шахинер, Байрам, Опоку, Опери, Кемен, Калуджински (Эргун, 89), Сков Олсен (Гурелер, 89), Элдор Шомуродов (Зелке, 75), Аббосбек Файзуллаев (Сари, 63), Бертуг (Бозок, 75).

Столь яркий старт узбекского дуэта в турецкой Суперлиге наглядно показал, что чемпионские амбиции «Башакшехир» в новом сезоне очень высоки.

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