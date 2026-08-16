Украина впервые нанесла удар по территории России британскими дронами

·27·Мир
Украина впервые нанесла удар по территории России британскими дронами

Украина впервые применила высокоточные беспилотные летательные аппараты (дроны) британского производства в ходе операций по ударам по стратегическим объектам на территории России.

Об этом сообщает авторитетное британское издание «Те Тимес» со ссылкой на свои источники.

Города-цели и типы примененных дронов

По данным издания, с помощью британских технологий были атакованы несколько целей на разном расстоянии:

  • Волгоградское и Ярославское направления: украинская сторона использовала для ударов по дальним целям дроны «Нян», произведенные британской компанией Каллен-Ленз, а также беспилотники другой британской военной компании;

  • Операция в Херсонской области: источники сообщают, что в апреле текущего года тяжелый дрон модели Т-150 компании Маллой Аеронаутикс был успешно применен для ударов по объектам на территории Херсонской области.

Возможный ответ Москвы и угроза со стороны НАТО

Военные эксперты и аналитики оценивают сценарии, которые могут возникнуть в результате этого развития событий:

  • Меры против производителей: аналитики предполагают, что российская сторона может принять ответные меры или нанести асимметричные удары по указанным британским компаниям-производителям оружия и цепочкам поставок;

  • Прямое столкновение с НАТО: в то же время эксперты оценивают вероятность прямого военного столкновения между Россией и альянсом НАТО из-за этой ситуации как крайне низкую.

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УкраинаВеликобританияРоссияНАТОThe Times
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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