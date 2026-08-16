Украина впервые нанесла удар по территории России британскими дронами
Украина впервые применила высокоточные беспилотные летательные аппараты (дроны) британского производства в ходе операций по ударам по стратегическим объектам на территории России.
Об этом сообщает авторитетное британское издание «Те Тимес» со ссылкой на свои источники.
Города-цели и типы примененных дронов
По данным издания, с помощью британских технологий были атакованы несколько целей на разном расстоянии:
Волгоградское и Ярославское направления: украинская сторона использовала для ударов по дальним целям дроны «Нян», произведенные британской компанией Каллен-Ленз, а также беспилотники другой британской военной компании;
Операция в Херсонской области: источники сообщают, что в апреле текущего года тяжелый дрон модели Т-150 компании Маллой Аеронаутикс был успешно применен для ударов по объектам на территории Херсонской области.
Возможный ответ Москвы и угроза со стороны НАТО
Военные эксперты и аналитики оценивают сценарии, которые могут возникнуть в результате этого развития событий:
Меры против производителей: аналитики предполагают, что российская сторона может принять ответные меры или нанести асимметричные удары по указанным британским компаниям-производителям оружия и цепочкам поставок;
Прямое столкновение с НАТО: в то же время эксперты оценивают вероятность прямого военного столкновения между Россией и альянсом НАТО из-за этой ситуации как крайне низкую.
Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.
…