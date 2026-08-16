«Шоу „Реала“»: мадридцы разгромили «Шальке»

·6·Спорт
«Шоу „Реала“»: мадридцы разгромили «Шальке»

Клуб «Реал» из Мадрида, активно готовящийся к новому футбольному сезону, провёл очередной международный контрольный товарищеский матч в немецком городе Гельзенкирхене против местной команды «Шальке-04».

Мадридцы, полностью доминировавшие на поле, забили в ворота соперника 3 безответных мяча и одержали уверенную крупную победу со счётом 3:0.

Уже на 6-й минуте быстрый гол Мбаппе и счёт 3:0

Матч начался с активных атак «королевского клуба»:

  • Мбаппе открыл счёт: Уже на 6-й минуте встречи французский звёздный нападающий Килиан Мбаппе забил быстрый гол и вывел мадридцев вперёд (0:1);

  • Хёйсен увеличил преимущество: На 20-й минуте центральный защитник Дин Хёйсен воспользовался своим шансом и довёл счёт до 0:2;

  • Эспи поставил красивую точку: Вышедший на замену во втором тайме молодой талант Эспи на 57-й минуте точно пробил по воротам соперника, установив окончательный счёт 0:3.

Товарищеский матч. Подробности и составы

  • «Шальке» — «Реал» — 0:3

  • 16 августа. Гельзенкирхен, Германия

  • Голы: Мбаппе (6), Хёйсен (20), Эспи (57).

  • Состав «Реала»: Куртуа (Лунин 46, Волошин 87), Трент (Дюмфрис, 61), Конайте (Рюдигер, 46), Хёйсен (Ривас, 86), Каррерас (Кукурелья, 61), Силва (Беллингем, 61), Вальверде (Сестеро, 74), Диас (Диоманде, 61), Гюлер (Камавинга, 46), Винисиус (Сириа, 87), Мбаппе (Эспи, 46).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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