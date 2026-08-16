«На бегство всего 30 секунд»: Кулеба выступил с заявлением о баллистических ударах

На Украине скорость баллистических ракетных ударов России, а также серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны и оповещения вызывают ожесточенные обсуждения в политических и общественных кругах.

Бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Олеся Батсман для ее ЁуТубе-канала сообщил, что при запуске баллистической ракеты у гражданского населения практически не остается времени, чтобы добраться до укрытия.

«Звучит тревога, и через полминуты ракета уже прилетает»

Как сообщает издание «Страна», бывший министр отметил, что из-за скорости баллистического оружия традиционные системы оповещения оказываются недостаточными:

«Если в последнюю минуту, в два часа ночи, появляется предупреждение о баллистическом ударе, звучит тревога — и через тридцать секунд ракета уже прилетает. В этой ситуации уже нет смысла куда-либо бежать».

Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация быстро не изменится к лучшему, и призвал официальные органы власти разработать комплекс рекомендаций по заблаговременным действиям для обеспечения безопасности граждан. По его мнению, чиновники должны внедрить систему, которая сразу после обнаружения признаков подготовки к запуску ракеты рекомендовала бы населению за один-два часа заранее отправляться в безопасные места.

«Скрывать информацию — чистое преступление»: жесткая критика со стороны Соскин

Бывший советник бывшего президента Украины Леонид Кучма, политический эксперт Олег Соскин, также резко раскритиковал на своем ЁуТубе-канале несвоевременное обнародование информации об угрозе баллистических ракет:

Удары без тревоги: Эксперт обратил внимание на то, что в таких городах, как Кропивнитский и Кривий Рих, перед ударами ракетная тревога не звучит своевременно;

Тяжелые последствия: «Это преступный приказ. Не обнародовать информацию — чистое преступление. Ракеты были запущены, поразили цели, возможности сбить их не было. Слава Богу, погибших не так много, но это не меняет сути», — заявил Соскин.

Эксперты и бывшие чиновники подчеркивают необходимость срочно пересмотреть систему гражданской безопасности на фоне растущей угрозы баллистических ракет.

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