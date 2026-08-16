«Спасибо, узбекские болельщики!»: «Лугано» направил специальное обращение к Узбекистану

·15·Спорт
«Спасибо, узбекские болельщики!»: «Лугано» направил специальное обращение к Узбекистану

Команда «Лугано», считающаяся одним из лидирующих клубов чемпионата Швейцарии, объявила, что число её подписчиков в социальной сети Instagram достигло 60 тысяч. Пресс-служба клуба разместила на своей официальной странице специальный пост с изображением флага Узбекистана и выразила особую благодарность узбекским болельщикам за беспрецедентную поддержку.

«Продолжайте следить за нами»: официальное заявление швейцарского клуба

В официальном заявлении клуба высоко оценена активность футбольных болельщиков из Узбекистана:

«Спасибо, узбекские болельщики!

Благодаря потрясающей поддержке наших новых болельщиков из Узбекистана число подписчиков нашей страницы в Instagram достигло 60 тысяч.

Мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами первыми моментами Бехруз Каримов в форме нашей команды. Следите за нами, чтобы не пропустить следующие новости! Добро пожаловать в семью «Лугано»!»

Трансфер за 250 тысяч евро и контракт на 5 лет

Переход 19-летнего талантливого футболиста в Европу стал одним из очередных важных событий в узбекском футболе:

  • Срок контракта: Бехруз Каримов подписал с швейцарским грандом долгосрочный 5-летний контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года;

  • Финансовые условия: сумма трансфера из клуба «Сурксон» из Термеза составила 250 тысяч евро (также предусмотрены дополнительные бонусы);

  • Доля от последующей продажи: согласно соглашению, «Сурксон» получит 10 процентов от возможной последующей продажи футболиста.

Шаг участника ЧМ-2026 навстречу Европе

Несмотря на юный возраст, Бехруз Каримов уже успел проявить свои способности на международной арене:

  • Опыт участия в чемпионате мира: талантливый футболист выступил на чемпионате мира 2026 года в составе национальной сборной Узбекистана;

  • Матчи против топ-соперников: он вышел на поле в важных матчах чемпионата мира против национальных сборных Колумбии и Португалии, чем привлёк внимание специалистов.

Теперь узбекские болельщики с большим интересом ждут официального дебюта Бехруз Каримов в составе «Лугано».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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