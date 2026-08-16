Прекращение публикации официальной статистики Военно-воздушными силами Вооружённых сил Украины о российских баллистических ракетах и их перехватах вызывает острые дискуссии внутри страны и на международной арене.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политический эксперт Олег Соскин, назвал это решение в своём ЁуТубе-канале «преступным приказом» и подверг резкой критике действующих чиновников.

«Сокрытие данных не спасёт ситуацию»

Олег Соскин высказал следующие соображения о системе оповещения граждан во время ракетных ударов и реальном положении дел:

Города, оставшиеся без предупреждения: «Это преступный приказ. Потому что в Кропивницком, насколько я понимаю, ракетная тревога не объявлялась. В Кривом Роге сообщили или нет — не знаю... Это уже чистое преступление. Ракеты были, достигли целей, возможности сбить ракеты не оказалось. Слава богу, жертв не так много, но это факт»;

Последствия сокрытия информации: По словам эксперта, сокрытие статистических данных не изменит реальность — удары и трудности в обороне всё равно будут раскрываться через альтернативные источники и западные СМИ;

Резкая политическая оценка: «Ситуация стала ещё хуже. Это, безусловно, признаки чистой хунты и диктатуры», — добавил Соскин.

Официальная позиция и реакция Юлия Мендел

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат официально подтвердил прекращение публичной публикации данных о запущенных и сбитых баллистических ракетах.

После публикации статьи «Bloomberg» бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленскийнинг Юлия Мендел также иронично отреагировала на эту ситуацию в социальной сети «Кс»:

«Странный метод»: Мендел назвала решение закрыть данные самым странным и неуместным способом, который власти нашли для защиты граждан и сокрытия проблем на войне.

По мнению специалистов, ограничение информации о баллистических атаках может серьёзно негативно повлиять на доверие населения и обеспечение гражданской безопасности.

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