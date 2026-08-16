Громкое интервью Ро‘зикул Бердиев после поражения от «Пакстакор»!

В напряжённом матче, прошедшем на стадионе «Марказий» в Карши, действующий чемпион «Насаф» на своём поле уступил ташкентскому клубу «Пакстакор» со счётом 1:2. На послематчевой пресс-конференции Ро‘зикул Бердиев подробно ответил на все острые вопросы журналистов.

«Мы не заслуживали поражения»: анализ игры и решающий фактор

Главный тренер «Насаф» подчеркнул, что судьбу встречи решили запасные игроки соперника и невезение:

Волнение и ошибка: «Сегодня нам немного не повезло. Мы не заслуживали поражения. Начали матч с волнением, допустили ошибку и пропустили гол. Несмотря на это, во втором тайме пришли в себя и сравняли счёт»;

Два состава «Пакстакор»: «Футболисты соперника, вышедшие на замену, решили судьбу матча. „Пакстакор“ очень помогло наличие двух равноценных составов»;

Ошибка в первом голе: «В эпизоде с первым голом большая доля ошибки лежит на Алибек Давронов: он первым успевал к мячу и мог принять другое решение. Здесь произошла техническая ошибка. Но в целом Алибек и все ребята старались и отдали все силы».

«Наши возможности ограничены: пришлось остановиться на последнем варианте»

Говоря о селекционной работе команды в новом сезоне и проблемах с составом, главный тренер затронул вопрос финансовых возможностей:

«Мы не смогли собрать состав, который хотели, у нас не было для этого возможностей. Перед вами есть три варианта: хороший, средний и последний. Мы хотели пригласить сильных легионеров, но из-за ограниченных возможностей остановились на последнем варианте. Сейчас будем стараться использовать тех ребят, которые у нас есть».

Воспитанники, ушедшие из «Насаф», и вопрос преданности

На вопрос о переходе футболистов из клуба Карши, в частности непосредственно в «Пакстакор», и отношении болельщиков Ро‘зикул Бердиев ответил философски и с волнением:

Карьера футболиста и жизнь: «Хотя болельникам может казаться, что футболисты, переходящие в другие команды, не проявляют преданности, такова карьера профессионального футболиста. Футболист старается устроить свою жизнь благодаря футболу, и мы очень хорошо понимаем эту ситуацию»;

Более 50 воспитанников: «Если посчитать, от нас ушло более 50 футболистов. В каждом матче против той или иной команды мы видим в составе соперника по два-три наших воспитанника. Многие футболисты являются для нас воспитанниками, но признают ли они нас в качестве наставников — не знаю».

Состояние отдельных футболистов: Комилов, Шала и Абдурахматов

Акром Комилов: Был заменён в перерыве из-за неудовлетворительной игры и необходимости добавить команде скорости;

Аденис Шала: Показывает очень хорошую игру, однако регулярно заменяется из-за усталости по ходу матча;

Зафармурод Абдурахматов: Из-за участия во многих матчах наблюдаются физическая усталость и спад в игре, однако тренерский штаб верит в его мастерство;

Новый легионер из Грузии: Поскольку в течение последнего месяца он не участвовал в официальных матчах, сейчас проходит процесс восстановления физической формы и адаптации.

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