Тяжёлая травма произошла в товарищеском матче между Ливерпулем и Комо

·28·Спорт
Тяжёлая травма произошла в товарищеском матче между Ливерпулем и Комо

Новый сезонный подготовительный сбор Ливерпуля оказался омрачён неожиданным неприятным происшествием. По данным Экспресс, в товарищеском матче за закрытыми дверями против Комо, получившего путёвку в итальянскую Серию А, один из футболистов серьёзно травмировался. Этот эпизод сильно встревожил не только находившихся на поле игроков, но и телезрителей, наблюдавших за встречей в прямом эфире. Об этом Goal.com сообщает .

В первом матче, состоявшемся в воскресенье, Ливерпуль выпустил на поле опытный состав. Встреча продолжительностью 70 минут с участием таких основных игроков, как Алексис Мак Аллистер, Федерико Кьеза и Костас Цимикас, не изобиловала голевыми моментами и завершилась безголевой ничьей 0:0. Однако главным эпизодом матча стал инцидент с защитником Комо Альберто Доссеной.

Тяжёлая травма футболиста Комо и неловкий момент в эфире

Во время борьбы за мяч в воздухе 27-летний центральный защитник Альберто Доссена неудачно упал на руку. После столкновения с Джеймсом Макконнеллом и Уиллом Райтом он остался лежать на газоне, испытывая сильную боль. Из-за того, что камера показала эпизод крупным планом, зрители отчётливо увидели, как палец футболиста серьёзно вывихнулся. Эта сцена стала неожиданностью для комментаторов и телезрителей.

Этот эпизод, транслировавшийся в прямом эфире на телеканале ЛФКТВ, застал врасплох и ведущих. Главный комментатор Джон Брэдли подчеркнул, что медицинская бригада должна немедленно выйти на поле, обратив внимание на серьёзность ситуации. Он сообщил, что футболист вывихнул палец. Второй комментатор Наташи Доуи также не скрывала, что зрелище было неприятным.

Извинения в телеэфире и стойкость футболиста

Из-за чрезмерно наглядного и пугающего характера эпизода создатели телетрансляции оказались в сложном положении. Чтобы болельщики, смотревшие матч в обеденное время или в разных уголках мира, в том числе за завтраком в Сан-Диего, не чувствовали себя неловко, комментатор Стив Хантер официально извинился в эфире. Он попросил зрителей простить канал за столь неприятные кадры.

Несмотря на это, после пугающей травмы и короткой медицинской паузы Альберто Доссена сумел проявить стойкость. Медицинский штаб Комо плотно перебинтовал ему палец, после чего футболист продолжил игру в оставшиеся шесть минут встречи. Благодаря его мужеству итальянский клуб сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, а матч завершился без голов.

ЛиверпульКомоФутболТравмаСерия A
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Jahongir Tursunov
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