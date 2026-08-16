7-голевая феерия: каталонцы разгромили «Базель»!

·0·Спорт
7-голевая феерия: каталонцы разгромили «Базель»!

Каталонская «Барселона» клуб, активно готовящийся к новому футбольному сезону, провёл очередной контрольный товарищеский матч на выезде против многократного чемпиона Швейцарии «Базеля» .

В насыщенной голами и опасными атаками встрече «сине-гранатовые» пять раз поразили ворота соперника и одержали уверенную крупную победу со счётом 5:2.

7 голов и дубль Бисиву в концовке

В матче своё мастерство продемонстрировали как опытные звёзды «Барселоны», так и молодые таланты:

  • Обмен голами в первом тайме: На 34-й минуте Карим Адейеми открыл счёт, а перед перерывом в составе хозяев Дукуре (43) восстановил равновесие — 1:1;

  • Точные удары Абдулкарима и Ямаля: В начале второго тайма вышедший на замену Абдулкарим (49) вывел свою команду вперёд. А на 81-й минуте лидер команды Ламин Ямаль уверенно реализовал пенальти и довёл счёт до 3:1;

  • Ответ «Базеля» и финальная точка: На 84-й минуте хозяева Олайгбесократил отставание, забив с пенальти. Однако в концовке матча вышедший на замену юный талант Бисиву забил два мяча подряд на 89-й и 90+1-й минутах, оформил дубль и поставил финальную точку в матче — 5:2.

Товарищеский матч. Статистика и составы

  • «Базель» — «Барселона» — 2:5

  • 16 августа. Базель, Швейцария

  • Голы: Дукуре (43), Олайгбе (84, пенальти) — Адейеми (34), Абдулкарим (49), Ямаль (81, пенальти), Бисиву (89, 90+1).

  • Состав «Барселоны»: Жоан Гарсия (Щесни, 46), Эрик Гарсия (Кунде, 46), Кристенсен (Кубарси, 71), Мартин, Бальде (Песке, 46), Берналь (Фариньяс, 71), Эспарт (Бисиву, 79), Фермин (Ольмо, 65), Адейеми (Тункара, 79), Гордон (Абдулкарим, 46), Рафинья (Ямаль, 65).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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