Почему Криштиану Роналду устроил скромную свадьбу у себя дома?

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригес 11 августа заключили брак в своем доме в португальском городе Кашкайш — очень скромно и в кругу близких. Причина столь необычной для футболиста-миллиардера свадьбы заинтересовала многих.

В интервью изданию Vogue Джорджина рассказала, что пара намеренно решила провести свадьбу необычным образом. По ее словам, в будущем они также планируют устроить большую свадьбу с участием членов семьи и друзей.

Джорджина рассказала, что в детстве мечтала о роскошной свадьбе с большим замком, огромной каретой, длинным платьем и короной, украшенной бриллиантами. Однако с годами ее взгляды изменились.

«Замки, дома, острова, лошади, машины — все это для нас повседневность. А вот искренняя церемония в кругу близких — нечто гораздо более необычное», — сказала Джорджина.

Свадьба прошла в гостиной дома

Роналду и Джорджина организовали свадебную церемонию в гостиной своего дома в Кашкайше. В ней также приняли участие пятеро их детей — 9-летние близнецы Ева Мария и Матео, 8-летняя Алана, 4-летняя Белла и 16-летний Криштиану Джуниор.

Именно в этой комнате пара проводит обычные дни своей семейной жизни. Здесь они вместе завтракают, обедают и ужинают — и здесь же произнесли свои брачные клятвы.

Объясняя причину такого решения, Джорджина сказала, что хочет, чтобы через 30 лет их дети вспоминали, как свадьба родителей прошла именно за этим столом.

Роналду с юмором поддержал эту идею, отметив, что со временем оформление комнаты изменится и, возможно, этот стол тоже заменят на другой.

Джорджина не смогла сдержать слез на свадьбе

Пара также объявила о бракосочетании на своей совместной странице в Instagram. Они опубликовали фотографию своих рук с надетыми золотыми обручальными кольцами. Роналду оставил под постом комментарий «C❤️G».

Джорджина призналась, что во время церемонии не смогла скрыть своих эмоций.

«Все произошло именно так, как я представляла. Искренне, наполнено любовью, и наша семья была на первом месте. Я не смогла сдержать слез», — сказала она.

Таким образом, вместо роскошной свадьбы на глазах у миллионов поклонников Роналду и Джорджина выбрали искреннюю церемонию в своем доме, в кругу детей. Для пары самым ценным оказалось не масштабное торжество, а незабываемый день, проведенный вместе с семьей.