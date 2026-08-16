Ночная массированная атака: по 16 регионам России запущено более 800 дронов

·2·Мир
Ночная массированная атака: по 16 регионам России запущено более 800 дронов

В ночь на 16 августа зафиксирована одна из крупнейших и наиболее интенсивных атак с использованием дронов и ракет в ходе военного противостояния между Россией и Украиной. Обе стороны одновременно нанесли массированные удары по важным предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и энергетическим объектам.

По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны над 16 регионами страны и территорией Крыма всего 822 дрона смогли сбить.

Военный комбинат в Ростове и крупные пожары в Московской области

Наиболее тяжелые удары по территории России пришлись на Московскую и Ростовскую области:

  • Потери в Ростовской области: Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что было сбито более 150 дронов и ракет, однако в результате атаки погибли 5 человек Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в городе Каменск-Шахтинский был поражен «Каменский» комбинат производящий твердое топливо для систем «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С»;

  • 600 дронов направились к Москве: По словам мэра столицы Сергея Собянина, в направлении региона было запущено 600 дронов, 201 из них сбили. В Московской области погиб 83-летний мужчина, не менее трех человек получили ранения, еще три человека пострадали в районе МКАД;

  • Сгорел крупнейший склад Wildberries: Центральный логистический склад площадью 250 тысяч кв. метров, расположенный в индустриальном парке «Коледино» в Подольске, загорелся после попадания дрона. Это была вторая атака на данный комплекс, из-за чего компания была вынуждена срочно перестраивать логистические цепочки. Кроме того, 110 частных домов в Подольске остались без электричества;

  • Склад медикаментов в Домодедове: В результате атаки в городе Домодедове крупный фармацевтический склад площадью 56 тысяч кв. метров был полностью разрушен.

Удары по украинским городам: 30-летний книжный рынок и комбинат «АрселорМиттал»

Вооруженные силы России также в течение ночи нанесли ответные удары по Киевской, Днепропетровской и Полтавской областям Украины с помощью ударных дронов и крылатых ракет:

  • Рынок «Почайна» в Киеве: В столице под удар попали и полностью сгорели известные книжные и торговые павильоны, работавшие с 1997 года, а также вход на станцию метро;

  • Потери в Кривом Роге: В результате ракетного удара по горно-металлургическому предприятию «АрселорМиттал» погибли 2 человека, 14 получили ранения (11 из них находятся в больнице). Производственные процессы частично остановлены;

  • Комментарий Министерства обороны России: Российская сторона заявила, что в Киеве были поражены предприятие «Файер Пойнт», производящее комплектующие для ракет «Фламинго» и ударных дронов, металлургические цеха в Кривом Роге и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со знакомыми в Telegram или других социальных сетях.

РоссияУкраинаМоскваWildberriesАрселорМиттал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Украина впервые нанесла удар по территории России британскими дронамиУкраина впервые нанесла удар по территории России британскими дронамиСегодня, 22:19В Бразилии нашли живую черепаху, которая провела под полом 10 лет — как ей удалось выжить?В Бразилии нашли живую черепаху, которая провела под полом 10 лет — как ей удалось выжить?Сегодня, 17:53Жизнь американского предпринимателя, который купил целый город и уже 6 лет живёт в одиночестве!Жизнь американского предпринимателя, который купил целый город и уже 6 лет живёт в одиночестве!Сегодня, 17:48Женщина, зарабатывающая 3000 тысяч долларов в месяц на перепродаже найденных в мусоре вещей, оказалась в центре внимания!Женщина, зарабатывающая 3000 тысяч долларов в месяц на перепродаже найденных в мусоре вещей, оказалась в центре внимания!Сегодня, 17:43Отдельный нос для каждой ситуации: необычная история британкиОтдельный нос для каждой ситуации: необычная история британкиСегодня, 17:22В Турции зафиксирован крайне редкий случай: женщина с двумя матками одновременно родила двоих детей!В Турции зафиксирован крайне редкий случай: женщина с двумя матками одновременно родила двоих детей!Сегодня, 17:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита