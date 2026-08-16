Ночная массированная атака: по 16 регионам России запущено более 800 дронов

В ночь на 16 августа зафиксирована одна из крупнейших и наиболее интенсивных атак с использованием дронов и ракет в ходе военного противостояния между Россией и Украиной. Обе стороны одновременно нанесли массированные удары по важным предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам и энергетическим объектам.

По данным Министерства обороны России, силы противовоздушной обороны над 16 регионами страны и территорией Крыма всего 822 дрона смогли сбить.

Военный комбинат в Ростове и крупные пожары в Московской области

Наиболее тяжелые удары по территории России пришлись на Московскую и Ростовскую области:

Потери в Ростовской области: Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что было сбито более 150 дронов и ракет, однако в результате атаки погибли 5 человек Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в городе Каменск-Шахтинский был поражен «Каменский» комбинат производящий твердое топливо для систем «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С»;

600 дронов направились к Москве: По словам мэра столицы Сергея Собянина, в направлении региона было запущено 600 дронов, 201 из них сбили. В Московской области погиб 83-летний мужчина, не менее трех человек получили ранения, еще три человека пострадали в районе МКАД;

Сгорел крупнейший склад Wildberries: Центральный логистический склад площадью 250 тысяч кв. метров, расположенный в индустриальном парке «Коледино» в Подольске, загорелся после попадания дрона. Это была вторая атака на данный комплекс, из-за чего компания была вынуждена срочно перестраивать логистические цепочки. Кроме того, 110 частных домов в Подольске остались без электричества;

Склад медикаментов в Домодедове: В результате атаки в городе Домодедове крупный фармацевтический склад площадью 56 тысяч кв. метров был полностью разрушен.

Удары по украинским городам: 30-летний книжный рынок и комбинат «АрселорМиттал»

Вооруженные силы России также в течение ночи нанесли ответные удары по Киевской, Днепропетровской и Полтавской областям Украины с помощью ударных дронов и крылатых ракет:

Рынок «Почайна» в Киеве: В столице под удар попали и полностью сгорели известные книжные и торговые павильоны, работавшие с 1997 года, а также вход на станцию метро;

Потери в Кривом Роге: В результате ракетного удара по горно-металлургическому предприятию «АрселорМиттал» погибли 2 человека, 14 получили ранения (11 из них находятся в больнице). Производственные процессы частично остановлены;

Комментарий Министерства обороны России: Российская сторона заявила, что в Киеве были поражены предприятие «Файер Пойнт», производящее комплектующие для ракет «Фламинго» и ударных дронов, металлургические цеха в Кривом Роге и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

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