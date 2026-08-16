Оценка экспертов: как Хусанов и звёзды «Сити» сыграли против «Арсенала»?

·0·Спорт
Оценка экспертов: как Хусанов и звёзды «Сити» сыграли против «Арсенала»?

Старт нового сезона в Англии оказался неудачным для «Манчестер Сити» и его нового главного тренера Энцо Марески. В матче за Суперкубок, прошедшем на стадионе «Уэмбли» против действующего чемпиона АПЛ «Арсенала», «горожане» потерпели крупное поражение со счётом 0:3.

После окончания встречи аналитики авторитетного издания естимедкомпанй.ком, подробно освещающего деятельность «Сити», отдельно оценили выступление игроков команды на поле.

Абдукодира Хусанова подвела позиция на фланге?

В этом матче талантливый узбекский защитник Абдукодир Хусанов неожиданно вышел не в центре, а на правом фланге обороны:

  • Вывод экспертов: Аналитики отметили, что Хусанов не смог быстро адаптироваться к новой позиции и столкнулся с серьёзными трудностями;

  • Влияние перехода из центра на фланг: Было отмечено, что Абдукодиру было непривычно играть в этом матче на позиции флангового защитника, поскольку вторую половину прошлого сезона он регулярно проводил в центре обороны.

Показатели игроков основного состава

Издание следующим образом проанализировало игру других лидеров, вышедших в стартовом составе:

  • Джанлуиджи Доннарумма: Для итальянского вратаря матч сложился неудачно; было отмечено, что в эпизодах с первыми двумя голами он должен был действовать лучше и совершенствовать игру ногами;

  • Рубен Диаш и Йошко Гвардиол: Если Диаш испытывал трудности против атак соперника, то недавно вернувшийся после травмы Гвардиол ещё не набрал оптимальную спортивную форму;

  • Эллиот Андерсон: Принимая хорошие решения при игре с мячом, он был признан одним из лучших игроков «Сити» на поле;

  • Фил Фоден и Эрлинг Холанд: Хотя обе звезды имели возможности для взятия ворот, Фоден слишком часто терял мяч, а Холанд не смог продемонстрировать свою лучшую игру;

  • Нико О’Райли и Антуан Семеньо: По ходу матча им не удалось проявить ожидаемую активность и создать необходимую опасность;

  • Жереми Доку: Несмотря на активные действия на фланге, за отведённые ему 45 минут от него требовалось проявить себя ярче.

Вышедшие на замену: Шерки и Гехи претендуют на место в основе

Некоторые футболисты, вышедшие на поле во втором тайме, послали тренерскому штабу позитивный сигнал перед следующими турами:

  • Райан Шерки: После выхода на замену он стал самым активным и опасным игроком атакующей линии «Сити». Эксперты сочли, что в следующем матче против «Борнмута» он достоин места в основном составе;

  • Марк Гехи: Действуя в обороне наиболее уверенно, он показал, что достоин выйти в стартовом составе в следующем матче;

  • Джек Грилиш и Омар Мармуш: Если Грилиш выделялся хорошими передачами, то вышедшему с большим желанием Мармушу не хватило достаточной поддержки со стороны партнёров;

  • Нико Гонсалес и Рико Льюис: Льюис не смог полностью войти в ритм игры, однако было отмечено, что при необходимости Гонсалес и Андерсон могут рассматриваться как дуэт опорных полузащитников.

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Абдукодир ХусановМанчестер СитиАрсеналЭрлинг ХоландФил Фоден
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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