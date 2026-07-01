Ребенок, пропавший во время игры в прятки в Китае, нашел семью спустя 35 лет

В 1991 году 13-летний Лей Сзесин, играя с друзьями в прятки, случайно зашел в поезд. Он уснул в пути и, проснувшись, обнаружил, что оказался в чужом городе более чем в тысяче километров от дома.

Будучи глухонемым, мальчик не смог сообщить окружающим свое имя и адрес проживания. В итоге он остался в Шэньчжэне. В последующие годы ему помогали местная женщина и владелица ресторана Сюнь Синьсян.

Лей не терял надежды найти семью на протяжении 35 лет. Неожиданный поворот произошел в группе поиска в интернете. Его брат заметил, что иероглифы в имени Лея написаны в обратном порядке, и понял, что это был метод, который они использовали только в детстве.

Братья в детстве общались на языке жестов и играли в секретные игры. Именно это воспоминание стало главным признаком для опознания Лея.

Вскоре тест ДНК подтвердил их родство. Лей Сзесин воссоединился со своей семьей после 35 лет разлуки.