Ребенок, пропавший во время игры в прятки в Китае, нашел семью спустя 35 лет

·76·Мир
Ребенок, пропавший во время игры в прятки в Китае, нашел семью спустя 35 лет

В 1991 году 13-летний Лей Сзесин, играя с друзьями в прятки, случайно зашел в поезд. Он уснул в пути и, проснувшись, обнаружил, что оказался в чужом городе более чем в тысяче километров от дома.

Будучи глухонемым, мальчик не смог сообщить окружающим свое имя и адрес проживания. В итоге он остался в Шэньчжэне. В последующие годы ему помогали местная женщина и владелица ресторана Сюнь Синьсян.

Лей не терял надежды найти семью на протяжении 35 лет. Неожиданный поворот произошел в группе поиска в интернете. Его брат заметил, что иероглифы в имени Лея написаны в обратном порядке, и понял, что это был метод, который они использовали только в детстве.

Братья в детстве общались на языке жестов и играли в секретные игры. Именно это воспоминание стало главным признаком для опознания Лея.

Вскоре тест ДНК подтвердил их родство. Лей Сзесин воссоединился со своей семьей после 35 лет разлуки.

Лэй ЦзэсиньКитайШэньчжэньХун Синсян
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

ОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенствуОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенствуВчера, 23:266 дней траура в Иране: примет участие делегация Узбекистана6 дней траура в Иране: примет участие делегация УзбекистанаВчера, 22:49На Бали обезьяна украла телефон туриста и сделала десятки селфиНа Бали обезьяна украла телефон туриста и сделала десятки селфиВчера, 22:47В Великобритании запретили продажу влажных салфетокВ Великобритании запретили продажу влажных салфетокВчера, 22:33Сырский назвал возможное новое направление наступления РоссииСырский назвал возможное новое направление наступления РоссииВчера, 21:12Важные переговоры в Тбилиси: какие сферы в приоритетеВажные переговоры в Тбилиси: какие сферы в приоритетеВчера, 19:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных