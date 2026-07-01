ОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенству

Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место в мире по неравномерному распределению богатства среди населения. Об этом сообщается в отчете Глобал Веалт Репорт 2026, подготовленном швейцарским банком UBS. Россия, показавшая аналогичный результат, заняла второе место в рейтинге.

Что означает коэффициент Джини?

В исследовании использовался коэффициент Джини, который показывает, насколько равномерно или неравномерно распределено богатство среди населения страны.

Чем выше этот показатель, тем большая часть активов сосредоточена в руках небольшой группы населения.

Здесь речь идет не о заработной плате или ежедневном доходе, а о следующих видах богатства:

недвижимость;

инвестиции;

банковские сбережения;

акции и другие активы.

В каких странах самые высокие показатели?

По итогам 2025 года страны с самым высоким уровнем имущественного неравенства выглядят следующим образом:

Место Страна Коэффициент Джини 1 Объединенные Арабские Эмираты 0,82 2 Россия 0,82 3 Южно-Африканская Республика 0,81 4 Бразилия 0,81 5 Саудовская Аравия 0,78 6 США 0,77 7 Швеция 0,74 8 Индия 0,74 9 Турция 0,73 10 Мексика 0,72

Почему ОАЭ на первом месте?

Авторы отчета объясняют высокий показатель в ОАЭ большим количеством сверхбогатых резидентов в стране.

В то же время в стране велика доля трудовых мигрантов с относительно небольшими сбережениями. В результате основная часть богатства сосредоточена в руках ограниченного круга лиц.

Узбекистан не вошел в рейтинг

В рамках отчета банк UBS проанализировал в общей сложности 56 рынков.

Однако в представленном рейтинге имущественного неравенства данные по Узбекистану не приводятся.

Неравенство доходов и богатства — это не одно и то же

Эксперты подчеркивают, что данный рейтинг не следует путать с неравенством доходов населения.

Если неравенство доходов сравнивает заработную плату и другие поступления людей, то имущественное неравенство учитывает их жилье, инвестиции, сбережения и другие активы.

По этой причине эти два показателя рассчитываются разными методами и не могут заменять друг друга.