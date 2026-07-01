ОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенству
Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место в мире по неравномерному распределению богатства среди населения. Об этом сообщается в отчете Глобал Веалт Репорт 2026, подготовленном швейцарским банком UBS. Россия, показавшая аналогичный результат, заняла второе место в рейтинге.
Что означает коэффициент Джини?
В исследовании использовался коэффициент Джини, который показывает, насколько равномерно или неравномерно распределено богатство среди населения страны.
Чем выше этот показатель, тем большая часть активов сосредоточена в руках небольшой группы населения.
Здесь речь идет не о заработной плате или ежедневном доходе, а о следующих видах богатства:
недвижимость;
инвестиции;
банковские сбережения;
акции и другие активы.
В каких странах самые высокие показатели?
По итогам 2025 года страны с самым высоким уровнем имущественного неравенства выглядят следующим образом:
Место
Страна
Коэффициент Джини
1
Объединенные Арабские Эмираты
0,82
2
Россия
0,82
3
Южно-Африканская Республика
0,81
4
Бразилия
0,81
5
Саудовская Аравия
0,78
6
США
0,77
7
Швеция
0,74
8
Индия
0,74
9
Турция
0,73
10
Мексика
0,72
Почему ОАЭ на первом месте?
Авторы отчета объясняют высокий показатель в ОАЭ большим количеством сверхбогатых резидентов в стране.
В то же время в стране велика доля трудовых мигрантов с относительно небольшими сбережениями. В результате основная часть богатства сосредоточена в руках ограниченного круга лиц.
Узбекистан не вошел в рейтинг
В рамках отчета банк UBS проанализировал в общей сложности 56 рынков.
Однако в представленном рейтинге имущественного неравенства данные по Узбекистану не приводятся.
Неравенство доходов и богатства — это не одно и то же
Эксперты подчеркивают, что данный рейтинг не следует путать с неравенством доходов населения.
Если неравенство доходов сравнивает заработную плату и другие поступления людей, то имущественное неравенство учитывает их жилье, инвестиции, сбережения и другие активы.
По этой причине эти два показателя рассчитываются разными методами и не могут заменять друг друга.
…