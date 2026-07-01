ОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенству

·39·Мир
ОАЭ стали мировым лидером по имущественному неравенству

Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место в мире по неравномерному распределению богатства среди населения. Об этом сообщается в отчете Глобал Веалт Репорт 2026, подготовленном швейцарским банком UBS. Россия, показавшая аналогичный результат, заняла второе место в рейтинге.

Что означает коэффициент Джини?

В исследовании использовался коэффициент Джини, который показывает, насколько равномерно или неравномерно распределено богатство среди населения страны.

Чем выше этот показатель, тем большая часть активов сосредоточена в руках небольшой группы населения.

Здесь речь идет не о заработной плате или ежедневном доходе, а о следующих видах богатства:

  • недвижимость;

  • инвестиции;

  • банковские сбережения;

  • акции и другие активы.

В каких странах самые высокие показатели?

По итогам 2025 года страны с самым высоким уровнем имущественного неравенства выглядят следующим образом:

Место

Страна

Коэффициент Джини

1

Объединенные Арабские Эмираты

0,82

2

Россия

0,82

3

Южно-Африканская Республика

0,81

4

Бразилия

0,81

5

Саудовская Аравия

0,78

6

США

0,77

7

Швеция

0,74

8

Индия

0,74

9

Турция

0,73

10

Мексика

0,72

Почему ОАЭ на первом месте?

Авторы отчета объясняют высокий показатель в ОАЭ большим количеством сверхбогатых резидентов в стране.

В то же время в стране велика доля трудовых мигрантов с относительно небольшими сбережениями. В результате основная часть богатства сосредоточена в руках ограниченного круга лиц.

Узбекистан не вошел в рейтинг

В рамках отчета банк UBS проанализировал в общей сложности 56 рынков.

Однако в представленном рейтинге имущественного неравенства данные по Узбекистану не приводятся.

Неравенство доходов и богатства — это не одно и то же

Эксперты подчеркивают, что данный рейтинг не следует путать с неравенством доходов населения.

Если неравенство доходов сравнивает заработную плату и другие поступления людей, то имущественное неравенство учитывает их жилье, инвестиции, сбережения и другие активы.

По этой причине эти два показателя рассчитываются разными методами и не могут заменять друг друга.

Объединенные Арабские ЭмиратыРоссияОбъединенные Арабские Эмираты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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