В Германии таинственным образом исчез бронзовый памятник Александру Пушкину

·32·Мир
В Германии таинственным образом исчез бронзовый памятник Александру Пушкину

В немецком городе Гемер неизвестные похитили бронзовый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило посольство России в Германии.

По имеющимся данным, статуя высотой почти 1,8 метра была подарена Гемеру городом Шолково (Россия) в 1994 году. Она была установлена в центре города как символ дружбы между двумя народами.

Сначала местные жители заметили, что на месте памятника остались только металлические крепления. Полиция предполагает, что кража произошла в период с 26 по 27 июня.

Посольство России выразило обеспокоенность случившимся и выразило надежду, что виновные будут скоро найдены, а монумент возвращен на свое место.

В настоящее время правоохранительные органы Германии проводят расследование. Официальной информации о подозреваемых и причинах кражи пока не поступало.

ГерманияАлександр ПушкинХемерРоссияЩёлково
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