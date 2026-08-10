Юноша, который во время прямого эфира в TikTok залез головой в ёмкость с водой, не смог выбраться

В Турции распространилась информация о трагическом происшествии с юношей, продемонстрировавшим опасный трюк для социальной сети. Во время прямого эфира он залез головой в большую ёмкость, наполненную водой.

По имеющимся данным, из-за узкого внутреннего пространства ёмкости юноша не смог развернуться и выбраться обратно. В результате он застрял в воде.

Наблюдавшие за эфиром видели произошедшее в режиме реального времени. Сообщается, что люди пытались ему помочь, однако появились сообщения о том, что спасти жизнь юноши не удалось.

Вместе с тем происшествие пока полностью не подтверждено официальными источниками. Также не раскрываются личность юноши и место происшествия в Турции.

Подобные случаи показывают, к каким тяжёлым последствиям может привести неосторожность при подготовке опасных трюков для социальных сетей.