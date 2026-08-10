Очевидцы не верят своим глазам: лошадь с телом, покрытым кудрявой шерстью

На первый взгляд кажется, будто тело этой лошади покрыто не обычной шерстью, а настоящим мехом. На самом деле лошади с кудрявой шерстью действительно существуют, и их необычная внешность связана с природной генетической особенностью.

Исследователи выяснили, что на появление кудрявой шерсти могут влиять определённые варианты генов КРТ25 и СП6. Структура шерсти у таких лошадей различается. У одних она слегка волнистая, а у других встречаются очень плотные кудри, почти напоминающие мех.

Особенно часто эта особенность наблюдается среди североамериканских кудрявых лошадей.

Важно отметить, что такая внешность не создаётся искусственно. Кудрявая шерсть — не результат какого-либо ухода или украшения лошади, а природный генетический признак, который может передаваться из поколения в поколение.