Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортди
Криштиану Роналду қизил "Ferrari Монза SP2" ва тўқ рангли "Bugatti Вейрон" суперкарлари олдида тушган суратларини ижтимоий тармоқда еълон қилди. Маълумотларга кўра, футболчининг шахсий гаражида 40 га яқин автомобил бор. Коллексиядаги енг қиммат машина дунё бўйича атиги 10 дона ишлаб чиқарилган, нархи тахминан 9 миллион долларга баҳоланадиган "Bugatti Чентодиечи" ҳисобланади.
Криштиану Роналду ижтимоий тармоқда қимматбаҳо суперкарлари олдида тушган янги суратларини жойлади. Футболчи оқ кўйлак ва жинси шимда кўриниш берган кадрларда қизил "Феррари Монза СП2" ҳамда тўқ рангли "Бугатти Вейрон" кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Маълумотларга кўра, Роналдунинг шахсий гаражида 40 га яқин автомобиль бор. Унинг коллекциясидаги энг қиммат машина "Бугатти Чентодиечи" ҳисобланади. Дунё бўйича атиги 10 дона ишлаб чиқарилган бу моделнинг нархи тахминан 9 миллион долларга баҳоланади.
Коллекциядан "Бугатти Широн", "Феррари Дейтона СП3", "ЛаФеррари", "Макларен Сенна", "Ламборгини Авентадор" ва "Роллс-Ройс Куллинан" ҳам ўрин олган.
Турли ҳисоб-китобларда футболчининг автомобиллари умумий қиймати 25–40 миллион доллар атрофида экани айтилмоқда. Роналду барча машиналарининг тўлиқ рўйхатини очиқламаган.
…