Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортди

·70·Дунё
Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортди
Қисқача

Криштиану Роналду қизил "Ferrari Монза SP2" ва тўқ рангли "Bugatti Вейрон" суперкарлари олдида тушган суратларини ижтимоий тармоқда еълон қилди. Маълумотларга кўра, футболчининг шахсий гаражида 40 га яқин автомобил бор. Коллексиядаги енг қиммат машина дунё бўйича атиги 10 дона ишлаб чиқарилган, нархи тахминан 9 миллион долларга баҳоланадиган "Bugatti Чентодиечи" ҳисобланади.

Криштиану Роналду ижтимоий тармоқда қимматбаҳо суперкарлари олдида тушган янги суратларини жойлади. Футболчи оқ кўйлак ва жинси шимда кўриниш берган кадрларда қизил "Феррари Монза СП2" ҳамда тўқ рангли "Бугатти Вейрон" кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Маълумотларга кўра, Роналдунинг шахсий гаражида 40 га яқин автомобиль бор. Унинг коллекциясидаги энг қиммат машина "Бугатти Чентодиечи" ҳисобланади. Дунё бўйича атиги 10 дона ишлаб чиқарилган бу моделнинг нархи тахминан 9 миллион долларга баҳоланади.

Коллекциядан "Бугатти Широн", "Феррари Дейтона СП3", "ЛаФеррари", "Макларен Сенна", "Ламборгини Авентадор" ва "Роллс-Ройс Куллинан" ҳам ўрин олган.

Турли ҳисоб-китобларда футболчининг автомобиллари умумий қиймати 25–40 миллион доллар атрофида экани айтилмоқда. Роналду барча машиналарининг тўлиқ рўйхатини очиқламаган.

Krishtianu Ronaldu qizil Ferrari Monza SP2 yonida turibdi.
Криштиану РоналдуФеррариБугаттиМакларенЛамборгини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23Японияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиЯпонияда эркак полициячиларга темир жисм билан ҳужум қилмоқчи бўлдиБугун, 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди