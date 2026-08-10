На морском дне нашли знаменитое пиво 162-летней давности

Водолазы, проводившие подводные исследования у побережья Дувра в Англии, нашли бутылку с пивом Гуиннесс, произведённым 162 года назад.

Бельгийский подводный фотограф Штефан Панис в 2025 году заметил странную бутылку в районе, где находятся затонувшие корабли. Когда её подняли на поверхность и промыли, на ней обнаружили надпись Гуиннесс. Как выяснилось, бутылка относится к 1864 году.

По мнению Паниса, на морском дне может находиться ещё много таких бутылок. Он предполагает, что в ящике, где была найдена бутылка, находились 24 бутылки.

Находка также заинтересовала специалистов по пиву. Образцы, взятые из бутылки, отправили в лабораторию бельгийского университета КУ Леувен. Учёные планируют изучить состав и вкус пива 1864 года.

Если из образцов удастся получить достаточно данных о ДНК, специалисты могут попытаться воссоздать вкус Гуиннесс 162-летней давности.

Самое интересное, что исследователи не исключают вероятности того, что пиво всё ещё пригодно для употребления. Это зависит от того, проникла ли морская вода через пробку бутылки.

Хотя сам Панис признался, что не очень любит Гуиннесс, он заявил, что готов попробовать пиво, если специалисты признают его безопасным.

В настоящее время архив Гуиннесс и водолазы изучают дополнительную информацию о находке.