В Китае 3-летняя девочка «взяла в заложники» младшего брата ради сладостей

·11.4K·Мир
В Китае 3-летняя девочка «взяла в заложники» младшего брата ради сладостей

Серьёзный «торг» 3-летней девочки с мамой в Китае вызвал большой интерес в интернете. В провинции Хэнань девочка потребовала сладости и свой любимый мультфильм, удерживая младшего брата-младенца словно в качестве «заложника».

Всё началось со сладостей

Узнав, что мама спрятала сладости, девочка попросила вернуть их. Но на этом она не остановилась и выдвинула ещё одно условие.

Нужно ещё включить «Свинку Пеппу».

Серьёзный тон девочки превратил это обычное детское требование в переговоры, похожие на взрослые.

«Заложник» плакал

Чтобы быстрее добиться своего, девочка держала младшего брата на руках, делая вид, будто не собирается его отпускать. А он, не понимая, что происходит, продолжал плакать.

Хотя эта сцена между мамой и дочкой была для членов семьи всего лишь обычной шуткой, после публикации видео в интернете она достигла огромной аудитории.

«Будущий генеральный директор»

Больше всего пользователей привлекла уверенность, с которой девочка держалась. В комментариях её называли:

• «будущим генеральным директором»;
• «прирождённой актрисой»;

Некоторые также шутили, что

Каким бы «серьёзным» ни был план девочки, все её желания сводились к сладостям и мультфильму.

А в вашем доме есть такие «переговорщики»? Оставьте своё мнение и отправьте эту историю знакомым, у которых есть дети.

ХэнаньКитайСвинка Пеппа
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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